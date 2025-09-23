باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رییسی روز سه‌شنبه در آیین نواختن زنگ مهر در مدرسه شهید محمد حسین اسدی لاری در منطقه ۱۷ تهران، با بیان اینکه دانش آموزان به دلیل تغذیه ناسالم، کم‌خوابی و بازی با تلفن همراه، چاق شده و دارای قد کوتاه و چشم آسیب دیده هستند، افزود: امسال برنامه توزیع شیر را در مدارس ابتدایی خواهیم داشت و در حوزه غربالگری چاقی و کم تحرکی هم برنامه‌هایی خواهیم داشت که در این راستا نظارت بیشتری بر بوفه‌های مدارس صورت خواهد گرفت.

رییسی تاکید کرد: تغذیه سالم در بوفه ها، آموزش‌های لازم، ورزش مناسب و سلامت بهداشت و روان در مدارس مورد توجه خواهد بود.

معاون وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی خطاب به دانش آموزان گفت: همه روزی مانند شما در مدرسه بودیم، افرادی مانند محمد حسین اسدی لاری و زینب اسدی لاری که امروز نامشان بر سر در همین مدرسه است، یک روز در همین مدرسه‌ها بودند و درس هایشان را خواندند و به مدارج عالی رسیدند.

وی خطاب به دانش آموزان گفت: به کمک شما برای آینده کشور نیاز داریم، تک‌تک شما در آینده بیشتر از ما مدیریت خواهید کرد و قطعا مدیر بهتری خواهید بود.

وی با بیان اینکه این مدرسه مروج سلامت است اظهار کرد: این مدرسه به عنوان نمونه و الگو در حوزه‌های مختلف خواهد بود.