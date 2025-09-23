در دل رشته‌کوه‌های البرز جایی که مه صبحگاهی در دره‌ها می‌رقصد و رودخانه‌ها با نغمه‌ای جاودانه جریان دارند

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در دل رشته‌کوه‌های البرز جایی که مه صبحگاهی در دره‌ها می‌رقصد و رودخانه‌ها با نغمه‌ای جاودانه جریان دارند، طالقان با روستاهای تاریخی و طبیعت بکرش، آماده می‌شود تا با توسعه بوم‌گردی، تجربه‌ای فرهنگ‌محور و پایدار به گردشگران ارائه دهد و همزمان اقتصاد و زندگی محلی را رونق بخشد.

در پهنه‌ای از البرز که مه صبحگاهی بر فراز دره‌ها همچون پرده‌ای نرم می‌رقصد و نسیم کوهستان بوی خاک مرطوب و عطر درختان را با خود می‌آورد، طالقان جای گرفته است؛ سرزمینی که گویی زمان در آن آرام‌تر می‌گذرد و هر گوشه‌اش داستانی برای گفتن دارد. کوه‌ها با شکوه و ابهت خود، افق را قاب گرفته‌اند و رودخانه‌ها با جریان شفاف و خروشانشان، ترانه‌ای جاودانه برای زمین می‌سرایند.

روستاهای تاریخی این دیار، با خانه‌هایی سنگی و چوبی که دیوارهایشان شاهد نسلی به نسل دیگر بوده‌اند، همچنان میزبان گردشگرانی هستند که به دنبال لحظاتی از آرامش و نزدیکی به طبیعت‌اند. هر کوچه سنگفرش، هر درخت کهنسال و هر جریان آب، انعکاسی از فرهنگ و زندگی مردمانی است که سال‌ها در هماهنگی با طبیعت زیسته‌اند و قصه‌های خود را در سکوت کوه و رودخانه حفظ کرده‌اند.

اما این زیبایی‌های بکر، همزمان با جذابیتشان، در معرض تهدیدهایی جدی هستند؛ ساخت‌وسازهای بی‌رویه، فشارهای زیست‌محیطی و کمبود زیرساخت‌های گردشگری، همگی می‌توانند میراث فرهنگی و طبیعت دست‌نخورده طالقان را به خطر اندازند. در چنین شرایطی، اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز با تدوین برنامه‌ای مدون و جامع، به دنبال توسعه گردشگری پایدار در این منطقه است؛ طرحی که هم اقتصاد محلی را تقویت و هم زیبایی و فرهنگ ناب طالقان را برای نسل‌های آینده حفظ کند.

نادر زینالی، از صدور مجوز برای ۳۰ واحد بوم‌گردی در طالقان تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: هدف ما از توسعه بوم‌گردی در طالقان، ایجاد تعادلی میان بهره‌برداری از جاذبه‌های طبیعی و حفظ محیط‌زیست است. گردشگران باید بتوانند از زیبایی‌های این منطقه بهره‌مند شوند، بدون آنکه آسیبی به اکوسیستم وارد شود.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: این واحدهای بوم‌گردی در روستاهای هدف گردشگری مستقر خواهند شد و با ارائه خدمات اقامتی و گردشگری، هم به اقتصاد منطقه کمک می‌کنند و هم تجربه‌ای نزدیک به زندگی سنتی و فرهنگ محلی را برای بازدیدکنندگان فراهم می‌آورند.

این مسئول با بیان اینکه این اقدامات علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم در واحدهای بوم‌گردی، باعث رونق صنایع دستی محلی، معرفی غذاهای سنتی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری نیز می‌شود، افزود: هدف ما تنها ساخت اقامتگاه نیست؛ بلکه ارائه تجربه‌ای منحصربه‌فرد و فرهنگ‌محور است که گردشگران را با هویت واقعی طالقان آشنا کند.

وی توضیح داد: یکی از برنامه‌های مهم ما در این راستا، آموزش و توانمندسازی جامعه محلی است. یعنی اهالی منطقه آموزش می‌بینند تا در زمینه‌های مختلف گردشگری، از جمله راهنمایی گردشگران، صنایع دستی، آشپزی سنتی و مدیریت واحدهای اقامتی مهارت پیدا کنند. این آموزش‌ها به شکل کارگاه‌های تخصصی و با حضور اساتید مجرب برگزار خواهد شد.

این مسئول همچنین بر اهمیت همکاری گسترده و هماهنگ با نهادهای دولتی و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: ما با سازمان حفاظت محیط‌زیست، جهاد کشاورزی و همچنین سازمان‌های مردم‌نهاد در ارتباط نزدیک و مستمر هستیم. این تعاملات راه را برای ایجاد زیرساخت‌های پایدار، حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری هموار می‌کند و تضمین می‌کند که توسعه گردشگری در طالقان با حفظ ارزش‌های محیط‌زیستی و فرهنگی منطقه همراه باشد.

زینالی همچنین به نقش حیاتی مشارکت بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری و توسعه واحدهای اقامتی و خدمات گردشگری توسط بخش خصوصی، سرعت و اثربخشی رشد گردشگری در طالقان را به طور چشمگیری افزایش می‌دهد. این همکاری نه تنها فرصت‌های اقتصادی منطقه را تقویت می‌کند، بلکه ظرفیت‌های بالقوه گردشگری طالقان را به حداکثر می‌رساند و تجربه‌ای غنی و پایدار برای گردشگران و اهالی منطقه فراهم می‌آورد.

سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان گفت: امیدواریم با اجرای این پروژه‌ها، طالقان به یکی از مقاصد اصلی گردشگری پایدار در کشور تبدیل شود. این برنامه نه تنها به اقتصاد منطقه کمک می‌کند، بلکه هویت فرهنگی و طبیعی طالقان را نیز حفظ می‌کند.

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
جم کن بابا هی هرروز میای اینور اونور رو معرفی می‌کنی ملت رو تشویق میکنی دار دار پاشن از این ور به اونور دیگه طبیعت تو ایران نزاشتین همه جا رو نابود کردین
۳
۸
پاسخ دادن
