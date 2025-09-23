باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - در دل رشتهکوههای البرز جایی که مه صبحگاهی در درهها میرقصد و رودخانهها با نغمهای جاودانه جریان دارند، طالقان با روستاهای تاریخی و طبیعت بکرش، آماده میشود تا با توسعه بومگردی، تجربهای فرهنگمحور و پایدار به گردشگران ارائه دهد و همزمان اقتصاد و زندگی محلی را رونق بخشد.
در پهنهای از البرز که مه صبحگاهی بر فراز درهها همچون پردهای نرم میرقصد و نسیم کوهستان بوی خاک مرطوب و عطر درختان را با خود میآورد، طالقان جای گرفته است؛ سرزمینی که گویی زمان در آن آرامتر میگذرد و هر گوشهاش داستانی برای گفتن دارد. کوهها با شکوه و ابهت خود، افق را قاب گرفتهاند و رودخانهها با جریان شفاف و خروشانشان، ترانهای جاودانه برای زمین میسرایند.
روستاهای تاریخی این دیار، با خانههایی سنگی و چوبی که دیوارهایشان شاهد نسلی به نسل دیگر بودهاند، همچنان میزبان گردشگرانی هستند که به دنبال لحظاتی از آرامش و نزدیکی به طبیعتاند. هر کوچه سنگفرش، هر درخت کهنسال و هر جریان آب، انعکاسی از فرهنگ و زندگی مردمانی است که سالها در هماهنگی با طبیعت زیستهاند و قصههای خود را در سکوت کوه و رودخانه حفظ کردهاند.
اما این زیباییهای بکر، همزمان با جذابیتشان، در معرض تهدیدهایی جدی هستند؛ ساختوسازهای بیرویه، فشارهای زیستمحیطی و کمبود زیرساختهای گردشگری، همگی میتوانند میراث فرهنگی و طبیعت دستنخورده طالقان را به خطر اندازند. در چنین شرایطی، ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان البرز با تدوین برنامهای مدون و جامع، به دنبال توسعه گردشگری پایدار در این منطقه است؛ طرحی که هم اقتصاد محلی را تقویت و هم زیبایی و فرهنگ ناب طالقان را برای نسلهای آینده حفظ کند.
نادر زینالی، از صدور مجوز برای ۳۰ واحد بومگردی در طالقان تا سه ماه آینده خبر داد و گفت: هدف ما از توسعه بومگردی در طالقان، ایجاد تعادلی میان بهرهبرداری از جاذبههای طبیعی و حفظ محیطزیست است. گردشگران باید بتوانند از زیباییهای این منطقه بهرهمند شوند، بدون آنکه آسیبی به اکوسیستم وارد شود.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز گفت: این واحدهای بومگردی در روستاهای هدف گردشگری مستقر خواهند شد و با ارائه خدمات اقامتی و گردشگری، هم به اقتصاد منطقه کمک میکنند و هم تجربهای نزدیک به زندگی سنتی و فرهنگ محلی را برای بازدیدکنندگان فراهم میآورند.
این مسئول با بیان اینکه این اقدامات علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم در واحدهای بومگردی، باعث رونق صنایع دستی محلی، معرفی غذاهای سنتی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری نیز میشود، افزود: هدف ما تنها ساخت اقامتگاه نیست؛ بلکه ارائه تجربهای منحصربهفرد و فرهنگمحور است که گردشگران را با هویت واقعی طالقان آشنا کند.
وی توضیح داد: یکی از برنامههای مهم ما در این راستا، آموزش و توانمندسازی جامعه محلی است. یعنی اهالی منطقه آموزش میبینند تا در زمینههای مختلف گردشگری، از جمله راهنمایی گردشگران، صنایع دستی، آشپزی سنتی و مدیریت واحدهای اقامتی مهارت پیدا کنند. این آموزشها به شکل کارگاههای تخصصی و با حضور اساتید مجرب برگزار خواهد شد.
این مسئول همچنین بر اهمیت همکاری گسترده و هماهنگ با نهادهای دولتی و بخش خصوصی تأکید کرد و افزود: ما با سازمان حفاظت محیطزیست، جهاد کشاورزی و همچنین سازمانهای مردمنهاد در ارتباط نزدیک و مستمر هستیم. این تعاملات راه را برای ایجاد زیرساختهای پایدار، حفاظت از منابع طبیعی و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری هموار میکند و تضمین میکند که توسعه گردشگری در طالقان با حفظ ارزشهای محیطزیستی و فرهنگی منطقه همراه باشد.
زینالی همچنین به نقش حیاتی مشارکت بخش خصوصی در این حوزه اشاره کرد و گفت: سرمایهگذاری و توسعه واحدهای اقامتی و خدمات گردشگری توسط بخش خصوصی، سرعت و اثربخشی رشد گردشگری در طالقان را به طور چشمگیری افزایش میدهد. این همکاری نه تنها فرصتهای اقتصادی منطقه را تقویت میکند، بلکه ظرفیتهای بالقوه گردشگری طالقان را به حداکثر میرساند و تجربهای غنی و پایدار برای گردشگران و اهالی منطقه فراهم میآورد.
سرپرست ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز در پایان گفت: امیدواریم با اجرای این پروژهها، طالقان به یکی از مقاصد اصلی گردشگری پایدار در کشور تبدیل شود. این برنامه نه تنها به اقتصاد منطقه کمک میکند، بلکه هویت فرهنگی و طبیعی طالقان را نیز حفظ میکند.