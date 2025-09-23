شورای ترافیک شهر تهران برگزاری نمایشگاه در نمایشگاه بین المللی در دو هفته اول مهرماه را ممنوع اعلام کرده اما در همین زمان قرار است سه نمایشگاه برگزار شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - برگزاری نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی تهران تبدیل به یک چالش ترافیکی برای تهران شده است که اخطار‌های مکرر مسئولان حتی دستور قضایی تاکنون نتوانسته از این اقدام نمایشگاه داران جلوگیری کند.

در تازه‌ترین اقدام جهت کنترل ترافیک در روز‌های ابتدایی مهرماه شورای ترافیک شهر تهران برگزاری نمایشگاه در دو هفته اول مهرماه را ممنوع اعلام کرد، اما نمایشگاه‌داران زیر بار این مصوبه نرفتند و همچنان اصرار به برگزاری نمایشگاه دارند.

محسن هرمزی معاون حمل و نقل شهردار تهران در خصوص ممنوعیت برگزاری نمایشگاه در دو هفته اول مهرماه در تهران گفت: مدیریت شهری پایتخت تاکید دارند جهت کنترل ترافیک در ایام دوهفته اول مهرماه نمایشگاه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار نشود و در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس جمهور مقرر شد دولت این موضوع را پیگیری کند.

وی با انتقاد از برگزاری نمایشگاه الکامپ در هفته اول مهر ماه گفت: وزارت ارتباطات و وزارت صمت نمایشگاه الکامپ را در تاریخ سوم تا ششم پیش بینی کردند در حالی که ما در تاریخ ۵ مهر شاهد اوج ترافیک در تهران هستیم.

هرمرزی با بیان اینکه مقرر شد معاون اول رئیس جمهور به این موضوع ورود کند و پیگیری کنند گفت: دو نمایشگاه دیگر هم قرار است در تاریخ ۱۲ مهر برگزار شود.

پیشتر چمران رئیس شورای شهر تهران گفته بود در شلوغ‌ترین روز‌های سال شاهد بی‌سلیقگی هستیم و نمایشگاه‌ها در نمایشگاه بین‌المللی برگزار می‌شود که در این زمینه باید این بینش را ایجاد کنیم که مردم ساکن آن محدوده نیز حق زندگی دارند. ما این موضوع را بار‌ها بدون تعارف اعلام کرده‌ایم و باز هم اعلام می‌کنیم.