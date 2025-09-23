براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای هفت شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _سه‌شنبه یکم مهر_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر شادگان ۱۶۲ میکروگرم برمترمکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم مردم است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۳۲، اهواز ۱۰۲، دزفول ۱۴۱، شوش ۱۳۷، شوشتر ۱۱۰ و ماهشهر ۱۴۶ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در ساعت .۰۹:۰۰ در آبادان، آغاجری، ایذه، بهبهان، خرمشهر، دهدز، رامهرمز و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور