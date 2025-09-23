براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای هفت شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز _سه‌شنبه یکم مهر_ منتهی به ساعت ۰۹:۰۰ در شهر شادگان ۱۶۲ میکروگرم برمترمکعب ثبت شده که نشان دهنده وضعیت قرمز و ناسالم آلودگی برای عموم مردم است.

شاخص کیفی هوا در شهرهای اندیمشک ۱۳۲، اهواز ۱۰۲، دزفول ۱۴۱، شوش ۱۳۷، شوشتر ۱۱۰ و ماهشهر ۱۴۶ میکروگرم بر متر مکعب بوده که برای گروه‌های حساس ناسالم است و بر اساس آن افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

 

براساس اعلام این مرکز وضعیت هوا در ساعت .۰۹:۰۰ در آبادان، آغاجری، ایذه، بهبهان، خرمشهر، دهدز، رامهرمز و هندیجان قابل قبول گزارش شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور 

برچسب ها: آلودگی هوای خوزستان ، ناسالم شدن هوا
خبرهای مرتبط
هویزه در وضعیت قرمز آلودگی هوا/ ۷ شهر در وضعیت نارنجی
آلودگی هوا در ۱۳ شهر خوزستان/ ملاثانی در وضعیت «بنفش»
هوای سه شهر خوزستان در وضعیت قرمز تنفسی
هوای شهرهای اهواز و سوسنگرد در وضعیت بسیار ناسالم آلودگی
آلودگی هوا در ۱۰ شهر خوزستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تاخیر دو ساعته شروع فعالیت ادارات و مدارس ۶ شهر خوزستان در روز سه‌شنبه
کشت نیمه مکانیزه زعفران در دزپارت
هوای ۷ شهر خوزستان آلوده است
آخرین اخبار
هوای ۷ شهر خوزستان آلوده است
کشت نیمه مکانیزه زعفران در دزپارت
تاخیر دو ساعته شروع فعالیت ادارات و مدارس ۶ شهر خوزستان در روز سه‌شنبه
۴ کشته و مصدوم حاصل واژگونی سمند در محور دهدز-ایذه
تغییر ساعت کاری ادارات خوزستان از ابتدای مهرماه
آغاز رزمایش "مهر خدمت" با حضور ۲ هزار جهادگر بسیجی در مناطق محروم خوزستان
ورزشگاه غدیر در مسیر بازسازی کامل
افتتاح ۴ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در خوزستان
پیش بینی برداشت بیش از ۱۳ هزارتن انار در باغملک
کسب گواهی‌نامه افسری توسط اولین بانوی دریانورد خوزستان
کشف ۱۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در ماهشهر
رفع تصرف بیش از ۵۷ هزار متر مربع از اراضی ملی در خوزستان