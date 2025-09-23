بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری قم به دلیل اشاره نشدن به ساعت خاتمه کار روزانه، موجب برداشت‌ های متفاوت در دستگاه‌ ها شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان -بخشنامه اخیر معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری قم درباره آغاز فعالیت ادارات از ساعت ۷ صبح و دورکاری در روز پنجشنبه، به دلیل عدم اشاره به ساعت خاتمه کار روزانه، موجب برداشت‌ های متفاوت در دستگاه‌ ها شده است.

در نتیجه، برخی ادارات ساعت پایان کار خود را ۱۴ اعلام کرده‌اند، برخی تا ۱۵ یا ۱۶ فعال هستند و این تفاوت‌ ها باعث ایجاد پرسش در میان کارکنان و ارباب‌ رجوع شده است.

نکته قابل توجه آن است که بر اساس توضیحات استانداری، اداراتی که پیش از این نیز پنجشنبه‌ ها تعطیل بوده‌ اند، می‌ بایست طبق روال سابق تا ساعت ۱۵:۳۰ یا ۱۶ فعالیت داشته باشند و تعطیلی پنجشنبه در این دستگاه‌ ها به‌ عنوان تعطیلی عادی تلقی می‌ شود.

در مقابل، سایر دستگاه‌ ها که به موجب بخشنامه جدید پنجشنبه‌ ها تا اطلاع ثانوی «دورکار» اعلام شده‌ اند، عملاً ساعات کاری کوتاه‌ تری داشته و تا ساعت ۱۴ فعالیت می‌ کنند.

این تفاوت در تفسیر و اجرا سبب شده است که دو گروه از ادارات با شرایط متفاوتی روبرو باشند؛ گروهی که پنجشنبه‌ ها سر کار نمی‌ آیند و ساعت کاریشان کوتاه‌ تر است، و گروهی دیگر که پنجشنبه‌ ها تعطیل هستند ولی ناچارند ساعات بیشتری در طول هفته فعالیت کنند.

چنین وضعیتی می‌تواند هم برای کارکنان و هم برای مراجعه‌ کنندگان، ایجاد ابهام کند.

به نظر می‌ رسد اگر در بخشنامه، ساعت دقیق خاتمه کار در همه روزها به‌ صورت واحد و شفاف ذکر میشد، این تفاوت‌ های برداشت و اجرا شکل نمی‌گرفت.

اصلاح و تکمیل این بخشنامه می‌ تواند به هماهنگی بیشتر دستگاه‌ ها کمک شایانی نماید.