باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - شهید رضا پناهی یکی از بزرگ مردان کم سن و سالی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس با احساس مسئولیت و تعهد ناشی از عقبه معرفتی و بصیرتی منبعث از انوار تربیتی حرکت عظیم حضرت امام خمینی (ره)، توانست با وجود سن کم، خود را به جبهه های نبرد حق علیه باطل برساند و پس از مجاهدت و تلاش های بسیار، در خیل شهدای انقلاب اسلامی قرار گیرد.

جبهه برای برخی دانشگاه بود، آنان مدارج عالی معرفت و معنویت را از این دانشگاه كه نوجوان ۱۲ ساله البرزی را به عرش اعلی رساند، دریافت كردند.

بی شك حركت كم نظیر شهدای دانش آموز و دانشجوی ایران اسلامی در دنیا ، می تواند حجت و الگویی تمام عیار برای نوجوانان و جوانان باشد، حركتی كه اكنون به یكی از جریان های اصلی در بیداری اسلامی منطقه تبدیل شده است.

شهید رضا پناهی در سال ۱۳۴۸ در خانواده ای مذهبی در شهرستان كرج متولد شد، اما بیشتر از ۱۲ سال نتوانست سنگینی تن كوچكش را بر روح بزرگش تحمل كند و با اصرار، پدر و مادر خود را راضی كرد تا سرانجام در دوازدهمین سال زندگیش ابدی شود.

وصیتنامه اش را قبل از اعزام مخفیانه در نواری ضبط كرد و در گوشه ای پنهان كرد تا بعد از شهادتش به دست خانواده اش رسید.

شهید رضا پناهی سال ۱۳۶۱در گیلان غرب به شهادت رسید.