اجلاس راه حل دو دولتی دیشب در سازمان ملل برگزار شد و سران کشورهای جهان از اجرای راه  حل دو دولتی در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین حمایت کردند.

اجلاس راه حل دو دولتی دیشب در سازمان ملل برگزار شد و سران کشورهای جهان ضمن حمایت از اجرای راه حل دو دولتی در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین بر پایان جنگ و نسل کشی غیرنظامیان غزه تاکید کردند.

در پی تشدید درگیری‌ها در غزه، رهبران و مقامات کشور‌های مختلف جهان طی اظهارنظر‌هایی مواضع خود را در قبال این بحران و راه‌حل پیشنهادی برای صلح در خاورمیانه بیان کردند. محور اصلی این اظهارات، تأکید بر «راه‌حل دو دولتی» و ضرورت توقف فوری خصومت‌ها بوده است.

لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل: آنچه در غزه رخ می‌دهد یک نسل‌کشی است و اقدامات حماس غیرقابل قبول است. هیچ توجیهی برای کشتن و معلول کردن بیش از ۵۰ هزار کودک در غزه وجود ندارد. باید نقص‌هایی که مانع گفت‌و‌گو و تحقق صلح در خاورمیانه شده، اصلاح شود. همچنین باید حق ملت فلسطین در تعیین سرنوشت تضمین گردد.

مارسلو ربلوی دی سوزا، رئیس‌جمهور پرتغال: ما کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسیم و راه‌حل دو دولتی تنها راه دستیابی به صلح است. پرتغال متعهد به برقراری صلح در خاورمیانه است.

پرابوو سوبیانتو، رئیس‌جمهور اندونزی: ما "اسرائیل" را زمانی به رسمیت خواهیم شناخت که این رژیم استقلال فلسطین را به رسمیت بشناسد. باید تشکیل کشور فلسطین تضمین شود.

بسیرو دیوما فای، رئیس‌جمهور سنگال: اوضاع در غزه از تمام مرز‌ها گذشته است. ما بر تعهد همیشگی خود به راه‌حل دو دولتی تأکید می‌کنیم؛ راه‌حلی که عدالت را برای فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها تضمین می‌کند. باید اشغالگری و رنج غیرنظامیان پایان یابد و آتش‌بس در غزه برقرار شود. همچنین لازم است نیروی بین‌المللی ناظر در نوار غزه مستقر گردد. ما از تصمیم تاریخی کشور‌هایی که فلسطین را به رسمیت شناختند استقبال می‌کنیم و زمان آن رسیده گام‌های عملی برای تشکیل یک کشور فلسطینی قابل‌حیات برداشته شود.

آلبرت دوم، امیر موناکو: ما فلسطین را بر اساس حقوق بین‌الملل به عنوان یک کشور به رسمیت می‌شناسیم. اکنون بیش از هر زمان دیگری به راه‌حلی پایدار و متوازن نیاز داریم؛ آزادی اسرا و خلع سلاح حماس بخشی از این روند است. راه‌حل دو دولتی مسیر دستیابی به ثبات پایدار را می‌گشاید و صلح با اراده مشترک ساخته می‌شود نه صرفاً با قوانین.

سیریل رامافوسا، رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی: ملت فلسطین دهه‌هاست از داشتن کشور خود محروم مانده است. تصمیم فرانسه برای به رسمیت شناختن کشور فلسطین اقدامی شجاعانه است. ما از تشکیل کشور فلسطین در مرز‌های ۱۹۶۷ حمایت می‌کنیم. تنها راه‌حل مناقشه فلسطین و "اسرائیل"، راه‌حل دو دولتی است. همه کشور‌های عضو سازمان ملل باید کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند. ما خواستار آتش‌بس فوری، پایان نسل‌کشی در غزه و آزادی اسرا هستیم. همچنین باید تمام موانع در برابر راه‌حل دو دولتی از جمله دیوار حائل برطرف شود. پایان این منازعه باید فوری باشد و همه با هم برای راه‌حلی عادلانه و پایدار تلاش کنیم.

ژوآو لورنسو، رئیس‌جمهور آنگولا: اعلامیه نیویورک درباره راه‌حل دو دولتی بسیار مهم است. این مناقشه با زور حل نمی‌شود و تنها از طریق گفت‌و‌گو می‌توان به صلح پایدار رسید. قدس شرقی باید پایتخت کشور مستقل فلسطین باشد. ما اقداماتی را که به کشته و ربوده شدن اسرائیلی‌ها در هفتم اکتبر انجامید، محکوم می‌کنیم. همچنین واکنش افراطی "اسرائیل" به بهانه پیگرد حماس و استفاده از کمک‌های انسانی به عنوان سلاح جنگ را رد می‌کنیم.

آنتونی آلبانیز، نخست‌وزیر استرالیا: جان فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها ارزشمند است. کودکان فلسطینی از کمک‌های انسانی محروم‌اند و تهدید به الحاق بخش‌هایی از فلسطین، راه‌حل دو دولتی را در خطر می‌اندازد. حماس نباید در اداره کشور فلسطین نقشی داشته باشد. برگزاری انتخابات دموکراتیک و اصلاحات گسترده در فلسطین ضروری است. با همکاری می‌توان آینده‌ای برای فلسطینی‌ها ساخت. ما به یک طرح صلح معتبر نیاز داریم.

مصطفی مدبولی، نخست‌وزیر مصر: تنها راه دستیابی به صلح عادلانه، فراگیر و پایدار در خاورمیانه، راه‌حل دو دولتی است. هیچ ثباتی در منطقه بدون تحقق آرمان‌های مشروع ملت فلسطین در تشکیل یک کشور مستقل امکان‌پذیر نیست. امنیت "اسرائیل" با زور و تحمیل واقعیت حاصل نمی‌شود. ما تجاوز مداوم "اسرائیل" به سرزمین‌های فلسطینی و حتی تعرض به کشور قطر را محکوم می‌کنیم. وظیفه ماست که بر پایه تحولات جدید گام‌های عملی برای حل عادلانه منازعه برداریم. آتش‌بس در غزه یک ضرورت است. "اسرائیل" در غزه مرتکب نسل‌کشی می‌شود و ما به‌طور قاطع هرگونه تلاش برای کوچاندن فلسطینیان و نابودی قضیه آنان را رد می‌کنیم. مصر بر ماندن ملت فلسطین در سرزمین خود و بازسازی غزه تأکید دارد.

پدرو سانچز، نخست‌وزیر اسپانیا: کشتار در غزه باید همین حالا متوقف شود. گرسنگی جان زنان و کودکان را در این منطقه می‌گیرد. مردم غزه باید بدانند جهان آنها را فراموش نکرده است. کنفرانس راه‌حل دو دولتی نقطه عطفی تاریخی است و فلسطین باید به عضویت کامل سازمان ملل درآید.

وزیر خارجه اسلوونی: "اسرائیل" در غزه مرتکب نسل‌کشی شده است. جنگ در غزه باید فوراً متوقف شود. تنها راه تضمین صلح پایدار، راه‌حل دو دولتی است. امیدواریم دیگر کشور‌ها فشار بیشتری بر "اسرائیل" وارد کنند. تصاویر کودکان گرسنه در غزه یک فاجعه انسانی ساخته دست بشر است.

نخست‌وزیر بلژیک: بلژیک رسماً به جمع دولت‌هایی پیوسته که فلسطین را به رسمیت می‌شناسند.این اقدام نشانه حمایت از حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین است.به رسمیت شناختن فلسطین به معنای پاداش دادن به حماس نیست.

نخست‌وزیر لوکزامبورگ اعلام کرد:لوکزامبورگ فلسطین را به رسمیت می‌شناسد. صلح واقعی و پایدار گام‌به‌گام و با ساختن پل‌های اعتماد محقق می‌شود.

نخست‌وزیر مالت:به رسمیت شناختن فلسطین نشانه پایبندی به راه‌حل دو دولتی است. حماس نباید نقشی در آینده دولت فلسطین داشته باشدخواستار آتش‌بس فوری و دائمی در غزه هستیم.خشونت شهرک‌نشینان در کرانه باختری باید فوراً متوقف شود.مردم غزه در حال تحمل قطی و گرسنگی هستند.نباید امید کودکان فلسطینی به آینده‌ای بهتر از آنان دزدیده شود.

رئیس شورای اروپا حمله نظامی "اسرائیل" به غزه و تشدید خشونت در کرانه باختری را محکوم کرد و پایان فوری شهرک‌سازی‌های غیرقانونی را خواستار شد.

او گفت: «زمان صلح همین حالاست.»

رئیس کمیسیون اروپا باید جنگ غزه متوقف و همه گروگان‌ها آزاد شوند.تنها راه صلح پایدار، راه‌حل دو دولتی است.یک گروه اهداکننده بین‌المللی برای کمک به دولت فلسطین تشکیل خواهد شد.برنامه‌ای برای بازسازی غزه در دست تهیه است.

وزیر خارجه ایتالیا: وضعیت در فاجعه‌بار است و با هرگونه تبعید اجباری فلسطینی‌ها مخالفت می‌کنیم.حمله|اسرائیل| به قطر را محکوم می‌کنیم.همچنان از تشکیلات خودگردان فلسطین و راه‌حل دو دولتی حمایت خواهیم کرد."اسرائیل" باید بمباران‌ها را متوقف کند و حماس اسرا را آزاد نماید.

وزیر خارجه الجزایر:اجماع جهانی بر سر راه‌حل دو دولتی تنها تضمین صلح است.اکنون زمان اقدام عملی برای تشکیل کشور فلسطین است.فلسطین باید به عضویت کامل سازمان ملل درآید.گروه‌های فلسطینی باید وحدت خود را تقویت کنند.

وزیر خارجه انگلیس:تشکیل کشور فلسطین حق غیرقابل انکار ملت فلسطین است.بحران انسانی در غزه رو به وخامت است و دولت نتانیاهو جنگ را تشدید کرده و مانع کمک‌رسانی می‌شود.در عین حال، لندن بر حمایت قاطع از امنیت "اسرائیل" تأکید دارد.حماس جایگاهی در آینده فلسطین نخواهد داشت.به رسمیت شناختن فلسطین مسیر رسیدن به آینده‌ای بهتر است.

وزیر خارجه مکزیک:نسبت به بحران شدید در خاورمیانه عمیقاً نگرانیم. یک اقدام جمعی فوری برای توقف جنگ در غزه ضروری است.

وزیر خارجه ژاپن:باید حمایت پایدار از تشکیلات خودگردان فلسطین ادامه یابد.شهرک‌سازی‌های "اسرائیل" در کرانه باختری محکوم است.فلسطین باید در کنار "اسرائیل" با صلح و امنیت زندگی کند.از خواسته ملت فلسطین برای داشتن کشوری مستقل حمایت می‌کنیم.

وزیر خارجه آلمان:مردم غزه در جهنمی زمینی زندگی می‌کنند.آینده‌ای بهتر برای خاورمیانه هنوز امکان‌پذیر است.هرگونه تغییر در مرز‌های ۱۹۶۷ بدون توافق طرفین غیرقابل قبول است.شهرک‌سازی‌ها مانع صلح است.در عین حال، آلمان به امنیت بلندمدت "اسرائیل" پایبند است.

وزیر خارجه دانمارک:جنگ غزه یک فاجعه انسانی غیرقابل توصیف ایجاد کرده است.باید آتش‌بس فوری برقرار شود، کمک‌ها وارد غزه شوند و اسرا آزاد گردند.آماده‌ایم پس از آزادی اسرا و اصلاحات تشکیلات خودگردان، فلسطین را به رسمیت بشناسیم.حماس نباید در آینده غزه نقشی داشته باشد.

وزیر خارجه هلند:راه‌حل دو دولتی تنها مسیر صلح است.جامعه جهانی باید "اسرائیل" را وادار به تغییر مسیر کند.حماس باید سلاح خود را تحویل داده و اسرا را آزاد کند.باید بر نتایج این کنفرانس تکیه کرد و حرکت دیپلماتیک را ادامه داد.

وزیر مشاور در امور خارجه قطر:غزه به‌طور کامل ویران شده و کرانه باختری با خشونت وحشیانه روبه‌روست.حملات "اسرائیل" حتی کشور‌های منطقه از جمله قطر را هدف قرار داده است.ما "اسرائیل" را مسئول کامل این تجاوزات می‌دانیم.

وزیر مشاور امارات در امور خارجه:باید برای توقف فوری و دائمی جنگ در غزه تلاش کنیم.شورای امنیت باید مسئولیت خود را در برابر نقض‌های "اسرائیل" ایفا کند.از میانجیگری‌های قطر، مصر و آمریکا در جهت آتش‌بس حمایت می‌کنیم.

وزیر خارجه فرانسه:به رسمیت شناختن فلسطین باید به اقدامات عملی همراه شود.ما وظیفه داریم به چرخه خشونت در خاورمیانه پایان دهیم.اکنون زمان صلح است.

