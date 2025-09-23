مدیرعامل شرکت توزیع برق استان تهران گفت: برنامه‌های مدیریت بار در همه بخش‌های مصرف از امروز -یکم مهر ماه- تا اطلاع ثانوی لغو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر حسن بکلو امروز -سه شنبه یک مهرماه- اظهار داشت: از همه ساکنان فهیم و همراه استان تهران انتظار داریم که بر مدیریت مصرف انرژی خود حساس بوده تا به یاری خداوند و تلاش کارکنان صنعت برق هیچ گونه خاموشی و اختلالی در توزیع برق پایدار ایجاد نشود.

وی ضمن تبریک سال تحصیلی جدید به دانش آموزان و دانشجویان افزود: بی تردید آینده آباد و آزاد ایران اسلامی در گروی تعلیم و تربیت هر چه بهتر فرزندان این مرز و بوم است و ما خود را مکلف به تأمین حداکثری برق پایدار برای محیط‌های آموزشی می‌دانیم.

مدیرعامل توزیع برق استان تهران با اشاره به سپری شدن روز‌های اوج مصرف برق در فصل گرم سال خاطرنشان کرد: امید است با همراهی مردم نسبت مدیریت مصرف انرژی خود حساس بوده تا هیچ گونه خاموشی و اختلالی در توزیع برق پایدار ایجاد نشود.

