نتایج نهایی آزمون استخدامی مشاغل آموزگار، دبیر و هنرآموز وزارت آموزش و پرورش ۱۴۰۴ توسط مرکز آزمون جهاددانشگاهی اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط عمومی جهاددانشگاهی، مرکز آزمون جهاددانشگاهی طی اطلاعیه‌ای از اعلام نتایج نهایی آزمون استخدامی مشاغل آموزگار، دبیر و هنرآموز وزارت آموزش و پرورش سال ۱۴۰۴ خبر داد. کارنامه نتایج نهایی این آزمون در سامانه اطلاع‌رسانی مرکز آزمون جهاددانشگاهی به نشانی www.hrtc.ir در دسترس داوطلبان قرار گرفته است.

همچنین پاسخگویی به داوطلبان در پیام رسان بله در نشانی @hrtcsupport انجام می‌شود و برای کسب اطلاعات بیشتر نیز می‌توانند با شماره ۰۲۱۹۲۰۰۲۱۲۵ یا ۶ تماس حاصل نمایند.

پذیرفته‌شدگان مکلفند پنج روز بعد از اعلام نهایی آزمون به درگاه اطلاع رسانی دانشگاه مجری دوره براساس عنوان رشته شغلی مراجعه نمایند.

توجه به مقررات دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی و ضوابط آزمون، بخشی از هزینه‌های برگزاری دوره یک ساله مهارت آموزی (خدمات آموزشی و رفاهی) بر عهده داوطلب خواهد بود که در هنگام ثبت‌نام در دوره‌های مهارت آموزی از پذیرفته شدگان به صورت الکترونیکی اخذ خواهد شد. چنانچه هر یک از پذیرفته شدگان در طول برگزاری دوره یک ساله مهارت آموزی از ادامه تحصیل و اشتغال منصرف شوند، وزارت آموزش و پرورش می‌تواند به تشخیص خود نسبت به محاسبه و اخذ هزینه‌های مربوط اقدام نماید.

محل آموزش دوره مهارت آموزی، بر اساس شغل محل توسط دانشگاه مجری دوره مهارت آموزی تعیین خواهد شد، مهارت آموز مکلف است وفق ضوابط دانشگاه که از مهرماه سال جاری دوره مهارت آموزی آغاز می‌شود، اقدام نمایند درغیر این صورت قبولی وی لغو خواهد شد.

تمدید استخدام در پیمان نامه برای سال ١٤٠٤ منوط به شرکت در دروه مهارت آموزی، قبولی در آزمون پایان دوره آموزی و اخذ گواهی صلاحیت معلمی خواهد بود، بر این اساس، در صورت قبولی در آزمون دوره مهارت آموزی و عدم پذیرش در گزینش حقی برای داوطلب جهت استخدام در آموزش و پرورش ایجاد نمی‌کند.

پذیرفته شدگان نهایی مکلفند در زمان ثبت نام در مراکز مجری دوره یکساله مهارت آموزی ملزم به ارائه مدرک روخوانی و روان خوانی قرآن کریم و مدرک کسب مهارت‌های هفتگانه ICDL هستند در غیر این صورت باید تعهد نمایند که قبل از اتمام دوره یک ساله مهارت آموزی، مدارک مزبور را ارائه نمایند.

داوطلبانی که در زمره قبول‌شدگان نهایی آزمون قرار گرفته‌اند، با فوریت برای ادامه مراحل اسـتخدام (ارائه گواهی عدم سـوء پیشـینه، انجام آزمایشـات و معاینات پزشـکی، تشـکیل پرونده اسـتخدامی، سـاماندهی و آمادگی جهت شرکت در دوره‌های مهارت‌آموزی) به ادارات کل آموزش و پرورش مراجعه نموده و اقدامات زیر را انجام دهند:

- قبول شدگان نهایی برای تشکیل پرونده استخدامی، انجام معاینات پزشکی (تکمیلی) آزمایشات پاراکلینیکی و اخذ معرفی نامه برای گواهی عدم سوء پیشینه و اطلاع از سایر مراحل و مدارک لازم (دو روز بعد از اعلام نتیجه) به درگاه اطلاع رسانی اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی مراجعه و راهنمایی لازم را دریافت نمایند.

- صدور حکم استخدام پیمانی به شرط صدور تاییدیه انفرادی گزینش برای داوطلب، داشتن ابلاغ تدریس و با رعایت سایر ضوابط و مقررات استخدامی مربوط خواهد بود.

- پذیرفته شدگان نهایی هم زمان با اشتغال و تدریس در مدارس لازم است پودمان‌های آموزشی مربوط به دوره مهارت آموزی را براساس رشته شغلی در دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بگذرانند.

- با توجه به مصوبات جلسه ٩٦٥ به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی و همچنین تبصره (٤) ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزش و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب جلسه ٨٣٣ به تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، هر گونه گزینش و استخدام در مشاغل آموزشی و تربیتی در آموزش و پرورش، بر اساس نیاز «برای بوم خدمت» خواهد بود که به صورت استانی صورت می‌پذیرد؛ بنابراین بعد از طی فرآیند آزمون و مراحل استخدام، خارج شدن نیرو (فرد قبول شده) از بوم خدمت استانی به منزله قطع رابطه استخدامی خواهد بود.

- دانشـجویان سـال آخرین دوره کارشـناسـی و کارشـناسـی ارشـد که در ردیف قبول شـدگان نهایی قرار گرفته‌اند با توجه به مهلت تعیین شـده برای ارائه گواهینامه مکلفند حداکثر ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ گواهینامه فراغت از تحصیل را ارائه کنند.

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده استخدامی و ثبت نام در دوره مهارت آموزی و به ترتیب از طریق دانشگاه مجری دوره مزبور و اداره کل آموزش و پرورش استان سهمیه خدمتی اعلام خواهد شد:

- اصل و تصویر مدارک سجلی و هویتی داوطلب (کارت ملی / شناسنامه و شناسنامه فرزندان)

- اصل و تصویر مدارک تحصیلی (گواهی نامه موقت یا دانشنامه)

- اصل کارنامه نتایج نهایی آزمون - اصل و تصویر مدارک مربوط به ایثارگری

- اصل و تصویر کارت پایان خدمت و معافیت دائم برای افراد ذکور

- سایر مدارک مورد نیاز طبق مرجع مربوط