باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در حاشیه سفر به استان آذربایجان شرقی در دیدار با دو خانواده شهید دانش آموزعلیسان جباری و طاها بهروزی در استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: در این دیدار، وزیر ضمن تجلیل از ایثار و فداکاری خانوادههای شهدای دانشآموز، بر اهمیت ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت میان نسل جوان تأکید کرد.
صادق ی اظهار داشت : دانشآموزان امروز با انگیزه و تعهد خود، آینده روشن کشور را رقم خواهند زد و ادامهدهنده مسیر ارزشهای دفاع مقدس هستند.
وی همچنین با اشاره به کتاب «ما ماندیم… ایران ماند» نوشته صانع شادمان که به شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیم شده، بر ضرورت حفظ یاد و خاطره شهدا و انتقال آن به نسلهای بعدی تأکید کرد.
صادق همچنین در دیدار با خانواده شهدای دانش آموزان با اهدای دو واحد مسکونی موافقت کرد .