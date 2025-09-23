مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از محکومیت یک شرکت بازرگانی برای ایفا نکردن تعهد ارزی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ احمد جعفری نسب گفت: شعبه سوم ویژه تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده ایفا نکردن تعهد ارزی یک میلیون و ۲۵۴ هزار درهم به ارزش ۴۸ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال یک شرکت بازرگانی رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: شعبه رسیدگی کننده پس از بررسی و با توجه به مستندات موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز، علاوه بر اعاده عین ارز و تعلیق ۶ ماهه کارت بازرگانی شرکت متخلف را به پرداخت ۱۹۴ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل چهار برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

به گفته جعفری نسب، شعبه همچنین مدیرعامل شرکت را علاوه بر محرومیت از تاسیس شرکت و عضویت در هیات مدیره و مدیرعاملی به مدت یک سال به پرداخت ۹۷ میلیارد و ۲۸۰ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران افزود: متخلفان در این پرونده در مجموع به پرداخت ۲۹۱ میلیارد و ۸۴۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.

جعفری نسب گفت: با گزارش پست بانک ایران پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

منبع: قوه قضاییه 

برچسب ها: تعزیرات حکومتی ، قاچاق کالا و ارز
