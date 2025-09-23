باشگاه خبرنگاران جوان - مؤسسه شهیدان تقیزاده، سال ۱۳۸۹، با نیت انجام امور خیریه در کشور تأسیس شده است تا ضمن زنده و جاوید نگهداشتن نام این دو شهید، بخشی از مشکلات موجود در حوزههای مختلف را هم در قالب انجام امور خیریه برطرف کند. برادر شهیدان تقیزاده، درباره فعالیتهای این مؤسسه خیری میگوید: «در این مؤسسه، امور خیر و کمک به نیازمندان در اولویت است که یکی از بخشهای مورد توجه ما ساخت مدرسه و فضاهای آموزشی در کشور بهویژه مناطق محروم و نیازمند است.» با عنایت به تخریب مدرسه واقع در میدان امام (ره) در زلزله ۱۴۰۱، در شهرستان دیزج دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی موسسه خیریه شهیدین تقیزاده اقدام به نوسازی مدرسه مذکور کرد تا اول مهر افتتاح شود.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.