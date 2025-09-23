شهروندخبرنگار ما به مناسبت بازگشایی مدارس فیلم و تصاویری از افتتاح و نوسازی موسسه شهیدان تقی زاده در شهرستان دیزج دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مؤسسه شهیدان تقی‌زاده، سال ۱۳۸۹، با نیت انجام امور خیریه در کشور تأسیس شده است تا ضمن زنده و جاوید نگهداشتن نام این دو شهید، بخشی از مشکلات موجود در حوزه‌های مختلف را هم در قالب انجام امور خیریه برطرف کند. برادر شهیدان تقی‌زاده، درباره فعالیت‌های این مؤسسه خیری می‌گوید: «در این مؤسسه، امور خیر و کمک به نیازمندان در اولویت است که یکی از بخش‌های مورد توجه ما ساخت مدرسه و فضا‌های آموزشی در کشور به‌ویژه مناطق محروم و نیازمند است.» با عنایت به تخریب مدرسه واقع در میدان امام (ره) در زلزله ۱۴۰۱، در شهرستان دیزج دیز از توابع شهرستان خوی استان آذربایجان غربی موسسه خیریه شهیدین تقی‌زاده اقدام به نوسازی مدرسه مذکور کرد تا اول مهر افتتاح شود.
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فریدون نقیلو - آذربایجان غربی

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 

چهل هفتمین مدرسه شهیدان تقی‌زاده در دیزج دیز نوسازی و افتتاح شد

نوسازی مدرسه

نوسازی و افتتاح مدرسه

چهل هفتمین مدرسه شهیدان تقی‌زاده در دیزج دیز نوسازی و افتتاح شد

نوسازی و افتتاح مدرسه

نوسازی و افتتاح مدرسه شهیدان تقی‌زاده در دیزج دیز

چهل هفتمین مدرسه شهیدان تقی‌زاده در دیزج دیز نوسازی و افتتاح شد

چهل هفتمین مدرسه شهیدان تقی‌زاده در دیزج دیز نوسازی و افتتاح شد

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: افتتاح مدرسه ، بازگشایی مدرس ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروند خبرنگار خراسان رضوی؛
خوشحالی دانش آموزان روستای شریعت آباد از افتتاح مدرسه تک کلاسه + عکس
گازرسانی در روستای لولکان توسط استاندار آذربایجان غربی افتتاح شد
شهروندخبرنگار کرمانشاه؛
سه سال انتظار برای تکمیل مدرسه نیمه کاره در سه راهی قزانچی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
برگزاری مراسم یادبود شهدای جاویدالاثر در فیروزه + عکس
بارش باران جان تازه به اهر بخشید + فیلم
برگزاری رزمایش توزیع یک هزار و ۳۰۰ بسته کامل تحصیلی در شهرستان اهر
آخرین اخبار
برگزاری رزمایش توزیع یک هزار و ۳۰۰ بسته کامل تحصیلی در شهرستان اهر
بارش باران جان تازه به اهر بخشید + فیلم
برگزاری مراسم یادبود شهدای جاویدالاثر در فیروزه + عکس
مشکلات تاخیر در صدور برگه فارغ التحصیلان رشته الهیات دانشگاه فرهنگیان از زبان شهروندخبرنگار
گزارش تصویری از برداشت آلو از باغ های توآباد
رنجش شهروندان از توقف شماره گذاری وانت نیسان زامیاد
ماجرای حذف کمک هزینه اولاد بازماندگان پیگیری شد
گلایه به حذف حق اولاد بازماندگان مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی
نواختن زنگ شکوفه‌ها در مدارس شهرستان بهارستان + عکس و فیلم
اعطای وام مسکن در روستاهای شهرستان دلفان چه زمانی به متقاضیان پرداخت می‌شود؟
فیلمی از لحظه تماشای ورزش دوستان دزفولی برای تماشای لحظه پیروزی سعید اسماعیلی