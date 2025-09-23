سی و دومین جشنواره‌ هنرهای تجسمی همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید آغاز به کار کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - مراسم افتتاحیه سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران، صبح امروز سه‌شنبه اول مهر ماه در دانشگاه هنر، پردیس باغ ملی برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رضوان صادق‌زاده دبیر سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی جوانان ایران بیان کرد: خوشحالم که امروز اینجا حضور دارم، از من درخواست کردند دبیر این رویداد هنری باشم. علیرغم مشکلات موجود در جشنواره تجسمی جوانان، دوستان تلاش کردند که هنرجویان کمترین مشکل را داشته باشند.

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی آغاز به کار کرد

وی ادامه‌داد: انتخاب ۱۵۰ هنرجو از میان بیش از ۱۲۰۰ نفر کار آسانی نبود و بین شخصی که انتخاب شده و نشده، تفاوت امتیاز زیادی وجود ندارد. خوشحالیم امسال جشنواره تجسمی جوانان در دانشگاه هنر برگزار می‌شود و امیدوارم این دانشگاه روی کار شما تاثیر بگذارد و چهار روز لذت‌بخش را سپری کنید.

در ادامه، جمال عرب‌زاده رئیس دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر در سخنانی بیان کرد: قرار بود رئیس دانشگاه هنر در این مراسم حضور داشته باشد اما سفری برایش پیش آمد و از من خواسته شد تا در این مراسم به نمایندگی از دانشگاه هنر حضور داشته باشم. باید تشکر اصلی را از دبیرخانه جشنواره داشت که هر روز اینجا تلاش کردند. 

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی آغاز به کار کرد

وی تاکید کرد: خوشحالیم بعد از تابستانی سخت، شاهد چنین رویداد هنری هستیم. دیدن چهره‌های بشاش شما مایه خوشحالی ماست و خیلی خوشحالم اینجا در این دانشگاه حضور دارید، چراکه برای تعدادی از شما، این دانشگاه احتمالاً مقصد آتی دوران حرفه‌ای شما باشد و دوست دارم شوقی که دارید با ما تقسیم کنید.

آیدین مهدی‌زاده مدیرکل هنرهای تجسمی نیز بیان کرد: افتخار دارم در محضر شما آینده‌سازان مسیر هنر و فرهنگ ایران باشم. این دانشگاه، مرکز گردهمایی بزرگان و نخبگان فرهنگ و هنر کشور است و کسانی که از این سکو به جهان هنر پرتاب شدند، کم نیستند. افتخار داریم در کنار اساتید هنر تجسمی باشیم که در این رویداد کمک ما هستند.

سی و دومین جشنواره هنرهای تجسمی آغاز به کار کرد

وی گفت: علیرغم اینکه مسیر این رویداد شبیه رقابت است و انتخاب وجود دارد، قطعا آنچه بیشتر از هر موردی مهم است، دوستی‌های شماست که در حاشیه اتفاق می‌افتد. این رویداد، تنها رویداد فرآیند محور در کشور است.

در پایان این مراسم مهدی زاده اظهار کرد: بدون شک، این رویداد برای شما پایان فرآیند نیست و تازه، اول راه اداره کل تجسمی، دانشگاه هنر و تهران نسبت به شما تک تک دوستان است. این مسیر تا یک سال آینده، تعهدی کامل از سوی اداره کل تجسمی نسبت به شماست و موانعی که در مسیر شما خواهد بود، موظفیم رفع کنیم.

