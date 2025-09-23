فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: دشمنان با استفاده از جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد جنگ روانی و نفوذ در بین بخش های مختلف کشور هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در کارگاه توانمند‌سازی کارکنان منطقه دوم دریایی ولایت جاسک، با قدردانی از تلاش و مجاهدت کارکنان نداجا اظهار داشت: همت بالا و تلاش‌های همرزمان عزیزم در جای جای نیرو، باعث بی‌اثر شدن تهدیدات دشمنان شده است که این مهم باید هوشیارانه تداوم یابد.

وی با بیان اینکه دشمنی باطل با حق پایان ناپذیر است افزود: امروزه دشمنان با استفاده از جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد جنگ روانی و نفوذ در بین بخش های مختلف کشورند که در این راستا لازم است با ارتقای سواد رسانه‌ای و بهره گیری از آموزش‌های لازم ، با دشمنان و تهدیدهای آنها مقابله کنیم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش، فرمایشات و تدابیر مقام معظم رهبری و فرمانده کل قوا( مدظله العالی) را فصل الخطاب دانست و خاطرنشان کرد: پیروی و جامه عمل پوشاندن به اوامر معظم له، کلید پیروزی ما در هر زمینه‌ای است.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش در یگان های نظامی خاطر نشان کرد: باید آموزش های ارائه شده، به روز و متناسب با تهدیدات امروز باشد.

برچسب ها: جنگ ترکیبی ، جنگ روانی
تبادل نظر
