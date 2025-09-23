نماینده مجلس در خصوص بحص اعطای سهام عدالت به جاماندگان نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن زنگنه، نماینده مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در زمینه سهام عدالت گفت: مشکل اصلی سهام عدالت این است که دولت باید شرکت‌هایی را در اختیار داشته باشد که بخواهد سهام آنها را در قالب سهام عدالت به مردم واگذار کند.

او ادامه داد: تاکنون هیچ گزارشی از وزارت اقتصاد مبنی بر تجمیع سهام‌های مربوط به شرکت‌های دولتی جهت واگذاری به مردم اعلام نشده است و به‌نظر می‌رسد که در خود دولت وزارت اقتصاد نیز هنوز وضعیت این موضوع قطعی نشده است.

زنگنه تصریح کرد: ما در بودجه امسال برای این موضوع حکم خاصی نداشتیم و برای سال آینده (۱۴۰۵) نیز منتظریم. دولت می‌تواند بخشی از واگذاری‌های سهام‌های متعلق به خود را که بر اساس قانون برنامه هفتم مکلف است آنها را در طول پنج سال برنامه واگذار کند، می‌تواند تصیمیم بگیرد در قالب سهام عدالت به مردم واگذار کند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: ما منتظر نظر دولت برای بودجه سال ۱۴۰۵ هستیم تا بتوانیم در این زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.