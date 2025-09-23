نماینده مجلس در خصوص بحص اعطای سهام عدالت به جاماندگان نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن زنگنه، نماینده مجلس، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان در زمینه سهام عدالت گفت: مشکل اصلی سهام عدالت این است که دولت باید شرکت‌هایی را در اختیار داشته باشد که بخواهد سهام آنها را در قالب سهام عدالت به مردم واگذار کند.

او ادامه داد: تاکنون هیچ گزارشی از وزارت اقتصاد مبنی بر تجمیع سهام‌های مربوط به شرکت‌های دولتی جهت واگذاری به مردم اعلام نشده است و به‌نظر می‌رسد که در خود دولت وزارت اقتصاد نیز هنوز وضعیت این موضوع قطعی نشده است.

زنگنه تصریح کرد: ما در بودجه امسال برای این موضوع حکم خاصی نداشتیم و برای سال آینده (۱۴۰۵) نیز منتظریم. دولت می‌تواند بخشی از واگذاری‌های سهام‌های متعلق به خود را که بر اساس قانون برنامه هفتم مکلف است آنها را در طول پنج سال برنامه واگذار کند، می‌تواند تصیمیم بگیرد در قالب سهام عدالت به مردم واگذار کند.

این نماینده مجلس  خاطرنشان کرد: ما منتظر نظر دولت برای بودجه سال ۱۴۰۵ هستیم تا بتوانیم در این زمینه تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: سهام عدالت ، بورس ایران ، نماینده مجلس
خبرهای مرتبط
در انتهای معاملات بازار سرمایه ثبت شد؛
افزایش بیش از ۳۵ هزار واحدی شاخص کل بورس
در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛
واریز سود سهام عدالت وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است!
تابستان ۱۴۰۴؛ یکی از پرتلاطم‌ترین سه‌ماه‌های بازار سرمایه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
واریز سود سهام عدالت وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است!
اتصالات جدید ایران و جمهوری آذربایجان از مسیر ارس کلید خورد/ پیشرفت پل استراتژیک کلاله_ آغبند به ۷۰ درصد رسید
حجم تجارت ایران و جمهوری آذربایجان به یک میلیارد دلار می‌رسد
تشکیل ستاد فرماندهی سیل برای آمادگی در برخی از استان‌های کشور
هرماه کارنامه‌ای از عملکرد دستگاه‌های اجرایی روی میز دولت خواهیم گذاشت
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۷۵۰ هزارتومان
۳۰۰ میلیون متر مکعب اختلاف عرضه و تقاضای گاز در ماه‌های سرد
اختصاص حدود ۲.۵ همت برای ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ/ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد
صادرات ۱.۷ میلیارد دلار پسته به ۷۳ کشور دنیا
بازدید رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان از پروژه جلفا-کلاله و پل آغبند
آخرین اخبار
مراودات ریلی ایران و ازبکستان به ۲ میلیون تن بار خواهد رسید
آغاز ساخت ۵۰۰ مدرسه توسط وزارت راه و شهرسازی در قالب تفاهم‌نامه با سازمان نوسازی مدارس
هیچ کشور دیگری نمی‌تواند در خصوص نوع تعاملات ایران و آذربایجان تصمیم‌گیری کند
باران و رعد و برق در ۱۰ استان 
برنامه ریزی برای واگذاری ۱۰۰۰ مگاوات از ظرفیت نیروگاه‌های پنج کیلواتی پشت بامی در کل کشور+ فیلم
بازدید رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و آذربایجان از پروژه جلفا-کلاله و پل آغبند
واریز سود سهام عدالت وعده‌ای که تاکنون محقق نشده است!
صادرات ۱.۷ میلیارد دلار پسته به ۷۳ کشور دنیا
اختصاص حدود ۲.۵ همت برای ارتقای ایمنی معادن زغال‌سنگ/ تولید ۵۵ میلیون تن فولاد
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی ۷۵۰ هزارتومان
۳۰۰ میلیون متر مکعب اختلاف عرضه و تقاضای گاز در ماه‌های سرد
اتصالات جدید ایران و جمهوری آذربایجان از مسیر ارس کلید خورد/ پیشرفت پل استراتژیک کلاله_ آغبند به ۷۰ درصد رسید
حجم تجارت ایران و جمهوری آذربایجان به یک میلیارد دلار می‌رسد
تشکیل ستاد فرماندهی سیل برای آمادگی در برخی از استان‌های کشور
هرماه کارنامه‌ای از عملکرد دستگاه‌های اجرایی روی میز دولت خواهیم گذاشت
محدودیت‌های بانکی میان ایران و آذربایجان برطرف شد
افزایش دمای هوا در نواحی شمال کشور از پایان هفته
۹۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شوند
تابستان ۱۴۰۴؛ یکی از پرتلاطم‌ترین سه‌ماه‌های بازار سرمایه
جزئیات مسکن استیجاری تصویب شد
یارانه شهریورماه به حساب سرپرستان خانوار دهک‌های چهارم تا نهم واریز شد
کاهش ۱۰۰ میلیون دلاری تعرفه‌های گمرکی با موافقتنامه تجارت آزاد اوراسیا
بهره برداری و آغاز عملیات اجرایی بیش از ۲۸۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
ساعات کاری ادارات دولتی تا دو هفته شناور شد
واحد‌های آغاز شده مسکن محرومان به ۱۱ هزار واحد رسید
سرمایه گذاری ۴۰۰ میلیون دلاری در پتروشیمی دهلران
نسخه جدید الگوی کشت همراه با توسعه کشاورزی حفاظتی اجرا می‌شود
قیمت خرید تضمینی گندم هفته آینده تعیین می‌شود
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۳۱ شهریور ماه
آخرین وضعیت واگذاری سایپا به بخش خصوصی/ سهام سایپا در شرایط بسیار پایینی قرار دارد+ فیلم