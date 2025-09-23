باشگاه خبرنگاران جوان - منصور ستوده مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین گفت: فاز نخست این پروژه به طول ۱۷.۵ کیلومتر طی سال‌های گذشته به بهره‌برداری رسید و هم‌اکنون آب شرب شهر آبیک به‌طور کامل از سد طالقان تأمین می‌شود. به همین منظور ۹ حلقه چاه این منطقه نیز پلمب شده تا صرفاً در شرایط اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.

وی با اشاره به آغاز فاز دوم این طرح افزود: عملیات اجرایی انتقال آب به شهر‌های محمدیه و مهرگان به طول ۳۵ کیلومتر و با استفاده از لوله‌های چدن داکتیل با قطر‌های ۱۴۰۰ و ۱۶۰۰ میلی‌متر در حال اجرا است. برای این بخش، اعتباری معادل ۲۴۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که با پیگیری‌های مستمر استاندار و همکاری شرکت آب منطقه‌ای به مرحله عملیاتی رسیده است.

ستوده ادامه داد: در پیوست قانون بودجه سال گذشته، ۲۲۰ میلیارد تومان برای این پروژه مصوب شد که با تخصیص آن تاکنون ۵.۴ کیلومتر لوله خریداری و سه کیلومتر لوله‌گذاری و ۵.۴ کیلومتر کانال‌کنی در جبهه‌های مختلف کاری انجام شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین با تأکید بر اهمیت این طرح برای تأمین آب شرب جمعیت رو به رشد شهر‌های محمدیه و مهرگان تصریح کرد: این پروژه نقطه عطفی در تأمین پایدار آب شرب استان به شمار می‌رود.

وی بیان کرد: با هدف تکمیل پروژه و ساخت تصفیه‌خانه‌ای با ظرفیت سه مترمکعب در شبانه‌روز، تفاهم‌نامه‌هایی به ارزش حدود ۹ هزار میلیارد تومان با مشارکت سازمان اوقاف و اداره کل راه و شهرسازی امضا شده و به‌زودی فاز‌های سوم و چهارم این طرح برای آبرسانی از سد طالقان به ۱۴ شهر و ۱۹۴ روستای استان کلید خواهد خورد.

