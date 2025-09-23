باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیزنی روز دوشنبه اعلام کرد که کمدین جیمی کیمل را روز سهشنبه به تلویزیون آخر شب بازمیگرداند. این اقدام شش روز پس از آن صورت میگیرد که برنامه او به دلیل اظهاراتش درباره ترور چارلی کرک، کنشگر محافظهکار، با تهدید بررسی مقرراتی و تعلیق مواجه شد.
اقدام دیزنی برای بازگرداندن برنامه «زنده با جیمی کیمل» به آنتن شبکه ایبیسی خود، نمایانگر چالشی برجسته از سوی یک شرکت ارتباطاتی در برابر اقدامات سختگیرانه فزاینده رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، علیه منتقدان رسانهای مورد نظر خود از طریق دادخواهی و اخطارهای مقرراتی است.
این چرخش ۱۸۰ درجهای پس از آن رخ داد که چندین محافظهکار برجسته از جمله تد کروز، سناتور جمهوریخواه تگزاس که بر نظارت بر کمیسیون فدرال ارتباطات ریاست میکند، به همراه دموکراتها، رئیس FCC را به دلیل تهدید به تلافی علیه ایبیسی مورد انتقاد قرار دادند.
دیزنی همچنین با فشار مخاطبانی مواجه شد که با لغو اشتراک سرویس استریم دیزنی پلاس، علیه تعلیق کیمل تجمع کرده بودند.
کیمل که بارها ترامپ را در برنامه خود مورد تمسخر قرار داده است، با خشم محافظهکاران مواجه شد، زیرا گفت که حامیان ترامپ مصمم هستند از قتل چارلی کرک «امتیاز سیاسی» کسب کنند.
این اظهارات در تکگویی آغازین پخش دوشنبه شب کیمل مطرح شد، پنج روز پس از آن که کرک، متحد تأثیرگذار ترامپ، نویسنده و مجری پادکست رادیویی، در حال سخنرانی در پردیس دانشگاه یوتا ولی در اورم ترور شد.
منبع: رویترز