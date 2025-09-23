شرکت دیزنی اعلام کرد برنامه کمدین جیمی کیمل را که به دلیل انتقاد از جمهوری خواهان تعلیق شده بود امروز سه‌شنبه به تلویزیون آخر شب بازمی‌گرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیزنی روز دوشنبه اعلام کرد که کمدین جیمی کیمل را روز سه‌شنبه به تلویزیون آخر شب بازمی‌گرداند. این اقدام شش روز پس از آن صورت می‌گیرد که برنامه او به دلیل اظهاراتش درباره ترور چارلی کرک، کنشگر محافظه‌کار، با تهدید بررسی مقرراتی و تعلیق مواجه شد.

اقدام دیزنی برای بازگرداندن برنامه «زنده با جیمی کیمل» به آنتن شبکه‌ ای‌بی‌سی خود، نمایانگر چالشی برجسته از سوی یک شرکت ارتباطاتی در برابر اقدامات سختگیرانه فزاینده رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، علیه منتقدان رسانه‌ای مورد نظر خود از طریق دادخواهی و اخطار‌های مقرراتی است.

این چرخش ۱۸۰ درجه‌ای پس از آن رخ داد که چندین محافظه‌کار برجسته از جمله تد کروز، سناتور جمهوری‌خواه تگزاس که بر نظارت بر کمیسیون فدرال ارتباطات ریاست می‌کند، به همراه دموکرات‌ها، رئیس FCC را به دلیل تهدید به تلافی علیه‌ ای‌بی‌سی مورد انتقاد قرار دادند.

دیزنی همچنین با فشار مخاطبانی مواجه شد که با لغو اشتراک سرویس استریم دیزنی پلاس، علیه تعلیق کیمل تجمع کرده بودند.

کیمل که بارها ترامپ را در برنامه خود مورد تمسخر قرار داده است، با خشم محافظه‌کاران مواجه شد، زیرا گفت که حامیان ترامپ مصمم هستند از قتل چارلی کرک «امتیاز سیاسی» کسب کنند.

این اظهارات در تک‌گویی آغازین پخش دوشنبه شب کیمل مطرح شد، پنج روز پس از آن که کرک، متحد تأثیرگذار ترامپ، نویسنده و مجری پادکست رادیویی، در حال سخنرانی در پردیس دانشگاه یوتا ولی در اورم ترور شد.

منبع: رویترز

برچسب ها: جیمی کیمل ، جمهوری خواهان
خبرهای مرتبط
اظهارات جیمی کیمل درباره چارلی کرک/ ترامپ برنامه شبکه ABC را تعطیل کرد
ترامپ و موج ترس سرخ: از مک‌کارتیسم تا سرکوب دانشگاه‌ها
غول‌های رسانه‌ای آمریکا در برابر ترامپ سر فرود آوردند؛ ضربه‌ای بزرگ به آزادی بیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
این کمدین در دفعه اول ریاست ترامپ
بدجوری او را دست انداخت با دعوت خانم فیلم های مستهجن
ابروی نداشته
ترامپ را برد ..خیلی خیلی خنده دار بود ..
۰
۰
پاسخ دادن
مفتی اعظم عربستان سعودی درگذشت
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
کاخ سفید پیشنهاد گفت‌و‌گو از سوی رئیس‌جمهور ونزوئلا را رد کرد
وقوع انفجار مشکوک در نزدیکی کشتی تجاری در آب‌های شرق عدن
مالی، بورکینافاسو و نیجر از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شدند
آخرین اخبار
فردی به جرم تلاش برای ترور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ محکوم شد
پادشاه اردن طرح «اسرائیل بزرگ» را رد کرد
مکرون: ترامپ در صورتی می‌تواند جایزه نوبل را ببرد که درگیری غزه را متوقف کند
حماس اتهام ترامپ مبنی بر مانع‌تراشی در آتش‌بس غزه را رد کرد
امیر قطر: اسرائیل مذاکرات را ادامه جنگ به روش‌های دیگر و راهی برای فریب افکار عمومی می‌داند
آغاز سال تحصیلی مدارس خراسان رضوی با حضور ۳۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی + فیلم
اسپانیا تحریم تسلیحاتی کامل علیه اسرائیل را تصویب کرد
اردوغان از سایر کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
لولا دا سیلوا: هیچ چیز نسل‌کشی در غزه را توجیه نمی‌کند
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
روبیو: هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد
گوترش: ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
گذرگاه مرزی تورخم پس از بسته‌شدن موقت، بار دیگر بازگشایی شد
محرومیت سومین سال افغانستان از حق رأی در سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
وزرای ایران و اروپا مذاکرات هسته‌ای را در نیویورک برگزار می‌کنند
سرویس مخفی آمریکا تهدید مخابراتی «قریب‌الوقوع» در نیویورک را خنثی کرد
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
دانش، ایمان و خدمت؛ بنیاد حقیقی طلبگی + فیلم
زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۹ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند
کرملین: روسیه در صورت پایبندی آمریکا به پیمان استارت جدید، به آن پایبند خواهد بود
مالی، بورکینافاسو و نیجر از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شدند
درخواست چین از آمریکا و روسیه برای کاهش زرادخانه هسته‌ای
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
قزاقستان آموزش کارمندان بهداشت و درمان افغانستان را برعهده می‌گیرد
اعلام آمادگی ایران برای همکاری ورزشی با افغانستان
پایان ماموریت سفیر قطر در کابل
کمک به زلزله زدگان کنر؛ ارسال کمک های فوری اتحادیه اروپا به افغانستان
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان