سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از صدور ۶۰ مجوز تغییر کاربری اراضی کشاورزی در ۶ ماهه نخست سال جاری در این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز عبدی سرپرست مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: سیاست اصلی مدیریت امور اراضی، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی است و صدور مجوز تنها در موارد کاملا ضروری و پس از بررسی‌های دقیق صورت می‌گیرد.

وی افزود: مجوز‌های صادر شده بیشتر برای اجرای طرح‌هایی نظیر ایجاد مجتمع‌های گردشگری و خدمات رفاهی، احداث انبار‌های ذخیره و بسته‌بندی محصولات کشاورزی و همچنین ساخت اتاقک‌های مورد نیاز کشاورزان بوده است.

عبدی با اشاره به فرآیند صدور مجوز‌های تغییر کاربری در استان، تصریح کرد: پیش از صدور هرگونه مجوز، کارشناسان این مدیریت از محل مورد نظر بازدید کرده و طرح‌های ارائه شده از نظر فنی و قانونی به صورت دقیق بررسی می‌شوند تا از انطباق آنها با مقررات و ضوابط اطمینان حاصل شود.

این مقام مسئول در سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، هدف از این سخت‌گیری‌ها را حفظ کاربری اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییرات غیرمجاز عنوان کرد و گفت: با این اقدامات تلاش می‌شود تا ضمن حفظ حقوق کشاورزان، از تخریب و نابودی زمین‌های کشاورزی جلوگیری شود.

