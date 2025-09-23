رضا کریمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل در کمتر از ۹ ماه برکنار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال برکناری معاون سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل، در حکمی «ابراهیم امامی» که مدیرکل سیاسی استانداری اردبیل بود، به عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.

رضا کریمی در جایگاه معاون سیاسی استاندار اردبیل جلساتی را با گروه‌های سیاسی و احزاب برگزار کرده بود، اما حواشی اخیر در نشست با شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی زمینه بروز برخی دلخوری‌ها را رقم زده بود که به نظر می‌رسد برخی حواشی ایجاد شده به برکناری رضا کریمی سرعت بیشتری داده است.

رضا کریمی در کارنامه خود علاوه بر معاونت سیاسی و امنیتی استاندار اردبیل، یک دوره نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین را در کنار مسئولیت‌های بخشداری بر عهده داشته است.

برکناری رضا کریمی در کمتر از ۹ ماه تعجب‌انگیز است و باید منتظر ماند و دید علل اصلی این برکناری و انتخاب سرپرست جدید چه چیز بوده است.

نارضایتی‌های احزاب و گروه‌های سیاسی از عملکرد یک ساله دولت چهاردهم در استان اردبیل به احتمال زیاد تبعات دیگری نیز خواهد داشت که باید در انتظار تغییرات دیگر در بالاترین سطح مدیریتی استان اردبیل بود.

