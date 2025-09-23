دبیرکل کمیته ملی المپیک گفت: در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به دلیل محدود بودن مراسم افتتاحیه، ورزشکاران با همان لباسی که روی سکو می‌روند در رژه شرکت خواهند کرد. در بازی‌های کشور‌های اسلامی نیز لباس‌ها در حال آماده‌سازی است. البته موضوع لباس امری سلیقه‌ای است.

باشگاه خبرنگاران جوان -  پنجاه و ششمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک امروز سه‌شنبه (اول مهرماه) برگزار شد. مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، پس از پایان نشست درباره مصوبات و مباحث مطرح‌شده توضیحاتی ارائه داد.

علی‌نژاد در ابتدای سخنان خود گفت: مجمع عمومی کمیته ملی المپیک روز ۱۰ دی برگزار می‌شود. در این مجمع باید داوران، مربیان و کارشناسان متخصص حضور داشته باشند و برای همین دعوت آنها در دستور کار است.

وی در خصوص معرفی نمایندگان اظهار داشت: به عنوان کارشناسان خبره، فریبا محمدیان و شیرزاد انتخاب شدند. همچنین قراخانلو، کفاشیان و علی‌نژاد به عنوان کارشناسان خبره ورزشی معرفی شدند. در بخش مربیان و داوران نیز حسن رنگرز و مداح برگزیده شدند. علاوه بر این، دو باشگاه دانشگاه آزاد و نیروی زمینی به‌عنوان نمایندگان باشگاه‌ها انتخاب شدند.

علی‌نژاد درباره پرچم‌داران کاروان گفت: در خصوص پرچم‌داران بحث و بررسی انجام شد. هنوز در مورد اعزام تیم‌ها به ریاض مشخص نیست چه رشته‌هایی حضور خواهند داشت و چه سهمیه‌هایی قطعی است. در مورد بازی‌های آسیایی جوانان بحرین نیز اختیار انتخاب پرچم‌دار به کمیته ملی المپیک سپرده شد.

وی در ادامه درباره وضعیت فوتبال بیان کرد: تمامی تصمیمات مربوط به اداره و تدارک تیم امید مانند سایر رشته‌ها بر عهده فدراسیون فوتبال است. این روش حرفه‌ای‌تر است، چراکه نمی‌توان برای یک موضوع دو متولی داشت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص سهمیه‌ها افزود: در مورد بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض هنوز اسامی نهایی سهمیه‌داران به صورت رسمی اعلام نشده است. با وجود پیگیری‌های مکرر، تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده‌ایم و به محض اعلام رسمی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: انتخابات کمیسیون ورزشکاران روز ۲۸ آذر برگزار می‌شود و دعوت‌نامه‌ها یک ماه پیش از مجمع ۱۰ دی ارسال خواهد شد. اعضای کمیسیون ورزشکاران نیز باید نمایندگان خود را دوباره معرفی کنند.

علی‌نژاد درباره بودجه فدراسیون‌ها توضیح داد: هفته گذشته ۳۰ درصد دیگر از بودجه فدراسیون‌ها واریز شد و در مجموع پرداختی‌ها به ۷۵ درصد رسید. اگر در آستانه بازی‌ها فدراسیونی مشکلی داشته باشد، کمیته ملی المپیک برای رفع آن کمک خواهد کرد.

وی درباره لباس کاروان ایران اظهار داشت: در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به دلیل محدود بودن مراسم افتتاحیه، ورزشکاران با همان لباسی که روی سکو می‌روند در رژه شرکت خواهند کرد. در مورد ریاض نیز لباس‌ها در حال آماده‌سازی است. البته موضوع لباس امری سلیقه‌ای است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان درباره بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: اولین جلسه پیش از این رویداد برگزار شده است. با بسیاری از رشته‌ها هنوز جلسه نداشته‌ایم، چون وظایفشان مشخص است. برخی فدراسیون‌ها مذاکرات اولیه و ثبت‌نام مقدماتی را انجام داده‌اند.

برچسب ها: کمیته ملی المپیک ، بازی‌های آسیایی
خبرهای مرتبط
نشست تخصصی مسئولین کمیته ملی المپیک با کوراش و پنچاک سیلات برگزار شد
معرفی کارشناسان خبره و نماینده مربیان، داوران و باشگاه در مجمع کمیته ملی المپیک
مراسم جشن تولد مدال آوران المپیک
کمیته ملی المپیک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در رقابت‌های جهانی را تبریک گفت
برتری ۱۰ گله تیم ملی فوتسال ایران برابر امارات در دومین بازی آسیایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
ولی‌زاده: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم
آخرین اخبار
تیم هندبال پسران ایران جهانی شد؛ شیربچه‌ها در آسیا فینالیست شدند
تاج: قلعه‌نویی معتقد است از گروه خود در جام‌جهانی صعود می‌کنیم
قدردانی جامعه ورزش و جوانان از پیام‌های محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
اسبقیان: قهرمانی و اقدامات فرهنگی کشتی‌گیران پاک‌شدنی نیست
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
ولی‌زاده: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم
حضرت‌پور: پیاتزا همه چیز را درباره صربستان گفته بود
حق‌پرست: خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم
حاجی‌پور: نوسانات تیم از کم تجربگی است
ورود تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به هند و آغاز تمرینات رسمی
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
نشست تخصصی مسئولین کمیته ملی المپیک با کوراش و پنچاک سیلات برگزار شد
معرفی کارشناسان خبره و نماینده مربیان، داوران و باشگاه در مجمع کمیته ملی المپیک
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
امیدوارم بچه‌ها در مسابقات جهانی دل مردم را شاد کنند + فیلم
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
کوهپایه زاده: می‌خواهیم تیمی پرقدرت برای پارالمپیک ۲۰۲۸ داشته باشیم + فیلم
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
اسدی: بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها، کمک بسزای وزارت ورزش بود
آغاز فصل دوم مسابقات برترین‌های گلف کشور از ۵ مهرماه
پایان کار تیم ملی پتانک ایران در مسابقات جهانی ایتالیا
اعتراض باشگاه استقلال به رای محرومیت رامین رضاییان
صعود خیره‌کننده دختران پینگ‌پنگ ایران در جدیدترین رنکینگ جهانی
علی‌نژاد: ۳۰ درصد دیگر از بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شد/ متولی تیم امید، فدراسیون فوتبال است