باشگاه خبرنگاران جوان - پنجاه و ششمین نشست هیأت اجرایی کمیته ملی المپیک امروز سه‌شنبه (اول مهرماه) برگزار شد. مهدی علی‌نژاد، دبیرکل کمیته ملی المپیک، پس از پایان نشست درباره مصوبات و مباحث مطرح‌شده توضیحاتی ارائه داد.

علی‌نژاد در ابتدای سخنان خود گفت: مجمع عمومی کمیته ملی المپیک روز ۱۰ دی برگزار می‌شود. در این مجمع باید داوران، مربیان و کارشناسان متخصص حضور داشته باشند و برای همین دعوت آنها در دستور کار است.

وی در خصوص معرفی نمایندگان اظهار داشت: به عنوان کارشناسان خبره، فریبا محمدیان و شیرزاد انتخاب شدند. همچنین قراخانلو، کفاشیان و علی‌نژاد به عنوان کارشناسان خبره ورزشی معرفی شدند. در بخش مربیان و داوران نیز حسن رنگرز و مداح برگزیده شدند. علاوه بر این، دو باشگاه دانشگاه آزاد و نیروی زمینی به‌عنوان نمایندگان باشگاه‌ها انتخاب شدند.

علی‌نژاد درباره پرچم‌داران کاروان گفت: در خصوص پرچم‌داران بحث و بررسی انجام شد. هنوز در مورد اعزام تیم‌ها به ریاض مشخص نیست چه رشته‌هایی حضور خواهند داشت و چه سهمیه‌هایی قطعی است. در مورد بازی‌های آسیایی جوانان بحرین نیز اختیار انتخاب پرچم‌دار به کمیته ملی المپیک سپرده شد.

وی در ادامه درباره وضعیت فوتبال بیان کرد: تمامی تصمیمات مربوط به اداره و تدارک تیم امید مانند سایر رشته‌ها بر عهده فدراسیون فوتبال است. این روش حرفه‌ای‌تر است، چراکه نمی‌توان برای یک موضوع دو متولی داشت.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در خصوص سهمیه‌ها افزود: در مورد بازی‌های کشور‌های اسلامی در ریاض هنوز اسامی نهایی سهمیه‌داران به صورت رسمی اعلام نشده است. با وجود پیگیری‌های مکرر، تا این لحظه پاسخی دریافت نکرده‌ایم و به محض اعلام رسمی اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

وی همچنین گفت: انتخابات کمیسیون ورزشکاران روز ۲۸ آذر برگزار می‌شود و دعوت‌نامه‌ها یک ماه پیش از مجمع ۱۰ دی ارسال خواهد شد. اعضای کمیسیون ورزشکاران نیز باید نمایندگان خود را دوباره معرفی کنند.

علی‌نژاد درباره بودجه فدراسیون‌ها توضیح داد: هفته گذشته ۳۰ درصد دیگر از بودجه فدراسیون‌ها واریز شد و در مجموع پرداختی‌ها به ۷۵ درصد رسید. اگر در آستانه بازی‌ها فدراسیونی مشکلی داشته باشد، کمیته ملی المپیک برای رفع آن کمک خواهد کرد.

وی درباره لباس کاروان ایران اظهار داشت: در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین به دلیل محدود بودن مراسم افتتاحیه، ورزشکاران با همان لباسی که روی سکو می‌روند در رژه شرکت خواهند کرد. در مورد ریاض نیز لباس‌ها در حال آماده‌سازی است. البته موضوع لباس امری سلیقه‌ای است.

دبیرکل کمیته ملی المپیک در پایان درباره بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: اولین جلسه پیش از این رویداد برگزار شده است. با بسیاری از رشته‌ها هنوز جلسه نداشته‌ایم، چون وظایفشان مشخص است. برخی فدراسیون‌ها مذاکرات اولیه و ثبت‌نام مقدماتی را انجام داده‌اند.