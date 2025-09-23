امروز با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان و اعضا شورای توسعه قرآنی راهکارهای هر چه بهتر مطالعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه مورد بررسی قرار گرفت.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی در دیدار و نشست شورای توسعه قرآنی گیلان به جایگاه ارزشمند این کتاب مقدس اشاره کرد و گفت : بهره گیری از کلام الهی زندگی بشریت را دگرگون خواهد کرد.



آیت الله فلاحتی با بیان اینکه مطالعه و انس با قرآن کریم در جامعه جدی گرفته شود، افزود : آرامش ، عاقبت بخیری و سلامت روح و روان با توجه به آیات کلام الهی فراهم می شود.

وی ادامه داد: ارتباط با خدا و خواندن قرآن و عمل به آن در روز انسان را در مسیر درست زندگی قرار می دهد.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان با تاکید براینکه احترام به قرآن و توجه به جایگاه ارزشی آن زمینه سلامت جامعه در برابر آسیب های اجتماعی را فراهم می کند، تصریح کرد: جوانان و نوجوانان را با فرهنگ غنی قرآنی آشنا کنید.‌

آیت الله فلاحتی به حافظان قرآنی اشاره و خاطر نشان کرد: حمایت از فعالان و حافظان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.‌

حجت الاسلام محمد علی نجفی، مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی گیلان در این نشست به شورای توسعه قرانی گیلان اشاره کرد و گفت : مهم ترین وظایف این شورا ساماندهی و هماهنگی قرآنی، فرهنگ سازی، نظارت و فعالیت های قرآنی در استان است.

وی افزود : مسابقات قرآنی آلاء در استان که برای نخستین بار در استان و کشور به صورت تیمی و مربی محور برگزار شد، مورد استقبال ویژه نوجوانان این استان قرار گرفت.‌

حجت الاسلام نجفی تصریح کرد: گام موثری در حوزه نوجوانان برداشته شده و این روند با همکاری دیگر دستگاه های اجرایی استان ادامه خواهد داشت.



مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی گیلان گفت : در راستای مسابقات قرآنی آلاء مربیان قرآنی در استان تربیت شده اند که از این مجموع یک هزار و پنج نفر در طرح تدبر قرآنی شرکت کرده اند.‌