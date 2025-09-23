امروز با حضور نماینده ولی فقیه در گیلان و اعضا شورای توسعه قرآنی راهکارهای هر چه بهتر مطالعه و ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه مورد بررسی قرار گرفت.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی _ آیت الله رسول فلاحتی  در دیدار  و نشست شورای توسعه قرآنی گیلان به جایگاه ارزشمند این کتاب مقدس اشاره کرد و گفت : بهره گیری از کلام الهی زندگی بشریت را دگرگون خواهد کرد. 


آیت الله فلاحتی با بیان اینکه مطالعه و  انس با قرآن کریم  در جامعه جدی گرفته شود، افزود : آرامش ، عاقبت بخیری و سلامت روح و روان با توجه به آیات کلام الهی فراهم می شود. 

وی ادامه داد:  ارتباط با خدا و خواندن قرآن و عمل به آن  در روز انسان را در مسیر درست زندگی قرار می دهد.‌

نماینده ولی فقیه در گیلان  با تاکید براینکه احترام  به قرآن و توجه به جایگاه ارزشی آن زمینه سلامت جامعه در برابر آسیب های اجتماعی را فراهم می کند،  تصریح کرد:  جوانان و نوجوانان را با فرهنگ غنی قرآنی آشنا کنید.‌

آیت الله فلاحتی به حافظان قرآنی اشاره و خاطر نشان کرد:  حمایت از فعالان و حافظان این حوزه مورد توجه قرار گیرد.‌

 حجت الاسلام  محمد علی نجفی، مدیر کل  سازمان تبلیغات اسلامی گیلان در این نشست  به شورای توسعه قرانی گیلان اشاره کرد و گفت : مهم ترین وظایف این شورا  ساماندهی و هماهنگی قرآنی،  فرهنگ سازی،  نظارت و فعالیت های قرآنی  در استان است. 

وی افزود : مسابقات قرآنی آلاء در استان که برای نخستین بار  در استان و کشور به صورت تیمی و مربی محور برگزار شد، مورد استقبال ویژه نوجوانان این استان قرار گرفت.‌

حجت الاسلام نجفی تصریح کرد: گام موثری در حوزه نوجوانان برداشته شده و این روند با همکاری دیگر دستگاه های اجرایی استان ادامه خواهد داشت. 


مدیر کل  سازمان تبلیغات اسلامی گیلان گفت :  در راستای مسابقات قرآنی آلاء مربیان قرآنی در استان  تربیت شده اند که از این مجموع  یک هزار و پنج نفر در طرح تدبر قرآنی  شرکت کرده اند.‌

 

 

