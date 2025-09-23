باشگاه خبرنگاران جوان ـ فیلم سینمایی «مسابقه مرگ» به کارگردانی پل دبلیو. اس. اندرسون، سه شنبه ۱ مهر ماه ساعت ۲۳ روانه انتن می‌شود.

ستارگانی، چون جیسون استاتهام، ترسی گیبسون، ناتالی مارتینز، رابین شو، جوآن آلن، ایان مک‌شین، مکس رایان، جیسون کلارک، فردریک کوهلر، دیوید کارادین و ... در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.

در «مسابقه مرگ»، مجرمی توسط یک رئیس زندان مجبور می‌شود در محبوب‌ترین مسابقه ورزشی شرکت کند؛ یک مسابقه اتومبیل‌رانی که در آن باید بی‌رحم‌ترین فرد بتواند بقیه را از دور مسابقات خارج کرده و پیروز شود؛ حکم این پیروزی آزادی از زندان خواهد بود...

این فیلم پس از حضور در جشنواره‌های بین‌المللی متعدد موفق شد برنده جایزه بهترین ویرایش صدا شده و نامزد دریافت ۵ جایزه دیگر نیز شود که از میان آنها می‌توان به نامزدی جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن و بهترین کارگردانی اشاره کرد.

