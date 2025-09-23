استاندار اردبیل، گفت: سرمایه‌های آینده این مرز و بوم در مدارس آموزش و تربیت می‌یابند تا زمینه سازندگی و پیشرفت کشور با تلاش و مجاهدت آنها فراهم بیاید.

باشگاه خبرنگاران جوان -مسعود امامی یگانه پیش از ظهر امروز در آیین استانی زنگ بازگشایی مدارس و مهر و مقاومت در نمین، گفت: شروع سال تحصیلی در حقیقت طلیعه شکوفایی خرد و بهار اندیشه‌ها است تا در سایه مجاهدت معلمان و اساتید دلسوز در سنگر تعلیم و تربیت چراغ دانایی در مسیر رشد نسل آینده روشن و منور نگه داشته شود.

او افزود: با همت دانش‌آموزان و دانشجویان افق پرافتخاری برای کشور ترسیم شده و قطعا با مجاهدت‌ها و تلاش‌های شبانه‌روزی در رسیدن به این امر موفق خواهیم شد.

استاندار اردبیل گفت: در حالی سال تحصیلی جدید و اول مهر آغاز می‌شود که معلمان در کنار اولیای دانش‌آموزان سعی دارند تا نسلی شایسته و درخور این مرز و بوم تربیت کنند که در این زمینه امیدواریم همکاری و همسویی ۲ نهاد خانواده و مدرسه شرایط بهتری را در پیشرفت و تربیت نسل شایسته به وجود آورد.

امامی یگانه افزود: رویکرد دولت چهاردهم توجه جدی به آموزش و پرورش به عنوان نهاد تأثیرگذار است که هم به توسعه فضا‌های آموزشی به شکل عادلانه و هم کیفی‌سازی نظام آموزشی توجه شده است.

او در ادامه تصریح کرد: با برگزاری جلسات منظم در سطح ملی و استانی با تاکیدات رئیس جمهور سعی داریم تا در کنار ساخت مدرسه و ارتقای توانمندی معلمان، به نظام آموزشی کارآمد و تأثیرگذار کمک کنیم.

استاندار اردبیل از مسئولان آموزش و پرورش و رؤسای دانشگاه‌ها خواست تا با بهره‌گیری حداکثری از توان علمی و تجارب ارزشمند معلمان و اساتید، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا ارتقای سطح تعلیم و تربیت و درخشش فرزندان این استان در عرصه‌های ملی و حتی بین‌المللی و رقابت‌های جهانی فراهم آید.

امامی یگانه گسترش پژوهش‌های کاربردی و در نهایت پرورش نسلی متخصص و متعهد را برای آینده کشور بسیار ضروری عنوان کرد و گفت: متناسب با نیاز‌های روز کشور باید فرزندانی را تربیت کنیم که در مسیر پیشرفت و تعالی گام برداشته و روز به روز بر عزت و عظمت این کشور افزوده شود.

او افزود: در سال تحصیلی جدید در کنار توسعه فضا‌های آموزشی، قطعا مسائل و موضوعات آموزشی و تربیتی نیز با تلاش معلمان تحقق عینی پیدا کرده تا ما بتوانیم در این مسیر گام‌های اساسی برداریم.

