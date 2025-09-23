باشگاه استقلال تهران به رای محرومیت رامین رضاییان از سوی کمیته انضباطی معترض است.

باشگاه خبرنگاران جوان - کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال روز گذشته اعلام کرد رامین رضاییان مدافع - هافبک تیم فوتبال استقلال به دلیل رفتار غیرورزشی در دیدار برابر استقلال خوزستان در هفته سوم لیگ برتر، دو جلسه از همراهی تیمش محروم خواهد بود که جلسه دوم آن به مدت شش ماه تعلیق می‌شود.

رضاییان که به دلیل دریافت کارت قرمز در بازی برابر استقلال خوزستان از همراهی تیمش در دیدار با پیکان محروم بود، براساس حکم کمیته انضباطی در بازی پیش رو (مقابل شمس آذر قزوین) نیز به میدان نخواهد رفت.

باشگاه استقلال نسبت به محرومیت رضاییان اعتراض دارد و قرار است این باشگاه با ارسال دفاعیات به کمیته استیناف فدراسیون فوتبال نسبت به محرومیت مدافع - هافبک آبی‌پوشان اعتراض کند.