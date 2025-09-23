تیم ملی پتانک ایران با ترکیب سه ورزشکار و یک سرپرست در رقابت‌های جهانی ایتالیا حضور یافت و در بخش دو نفره زنان در جایگاه بیست‌وچهارم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله مقدماتی این رقابت‌ها که در شهر رم برگزار شد، نمایندگان کشورمان در دو بخش دو نفره زنان (مرادی و کارگر) و تک‌نفره مردان (شهمرادی)، موفق به شکست تیم‌های اسکاتلند، کره‌جنوبی و چین‌تایپه شدند. این نتیجه در شرایطی به‌دست آمد که در رده‌بندی نهایی دو نفره زنان، تیم‌های نامداری، چون موناکو، ایتالیا، آلمان و بلژیک – دارنده عناوین متعدد قهرمانی جهان و ورلد گیمز – پایین‌تر از ایران قرار گرفتند.

مسابقات جهانی پتانک با حضور ۵۰ کشور منتخب از جمع ۱۶۵ کشور رقابت‌کننده در مسابقات قاره‌ای برگزار شد. در مجموع این مسابقات، ۵ سری مدال شامل ۲۰ نشان طلا، نقره و برنز توزیع شد که در نهایت تنها ۱۱ کشور در جمع مدالیست‌ها جای گرفتند. در این میان، تایلند با کسب ۳ طلا و ۱ برنز، ماداگاسکار با ۱ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز و فرانسه با ۳ نقره بهترین عملکرد را ثبت کردند.

فدراسیون جهانی پتانک با تقدیر از حضور مستمر ایران در عرصه جهانی علی‌رغم محدودیت‌ها و شرایط دشوار ماه‌های اخیر، بر اهمیت این تداوم تأکید کرد.

همچنین جاسم منوچهری، بنیان‌گذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، مدیرکل توسعه منطقه آسیای میانه و غربی و عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون آسیا که به‌عنوان سرپرست تیم ملی در این رقابت‌ها حضور داشت، ضمن هدایت ملی‌پوشان کشورمان، جلسات متعددی با مقامات ارشد فدراسیون جهانی، کنفدراسیون اروپا، مسئولان کمپ‌های ملی فدراسیون میزبان و مدیرعامل یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات پتانک و بولز برگزار کرد.

برچسب ها: تیم ملی پتانک مردان ، رقابت های جهانی ایتالیا ، پتانک
خبرهای مرتبط
دعوت از پنج ورزشکار همدانی به اردوی تیم ملی پتانک
برپایی جشنواره کشوری پتانک به میزبانی قم
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
ولی‌زاده: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم
آخرین اخبار
تیم هندبال پسران ایران جهانی شد؛ شیربچه‌ها در آسیا فینالیست شدند
تاج: قلعه‌نویی معتقد است از گروه خود در جام‌جهانی صعود می‌کنیم
قدردانی جامعه ورزش و جوانان از پیام‌های محبت‌آمیز رهبر معظم انقلاب
برنامه یک‌چهارم نهایی والیبال قهرمانی جهان
اسبقیان: قهرمانی و اقدامات فرهنگی کشتی‌گیران پاک‌شدنی نیست
اعلام زمان و مکان بازی‌های تیم ملی فوتبال در مهرماه
دبیر: کشتی‌گیران مثل بچه‌های هوافضا نشان دادند، «می‌شود»
برگزاری جشن ملی کشتی با حضور قهرمانان، مسئولان و علاقمندان + فیلم و عکس
پیاتزا: باید سریعا ریکاوری کنیم/ بازی بعدی دشوارتر است
حضور مدافع چپ خارجی مدنظر پرسپولیس در تهران
ولی‌زاده: امیدوارم در مرحله بعد هم با قدرت ادامه دهیم
حضرت‌پور: پیاتزا همه چیز را درباره صربستان گفته بود
حق‌پرست: خوشحالم که تا آخرین لحظه جنگیدیم
حاجی‌پور: نوسانات تیم از کم تجربگی است
ورود تیم ملی فوتبال نابینایان ایران به هند و آغاز تمرینات رسمی
والیبال ایران با عبور از صربستان به یک‌چهارم نهایی صعود کرد
نشست تخصصی مسئولین کمیته ملی المپیک با کوراش و پنچاک سیلات برگزار شد
معرفی کارشناسان خبره و نماینده مربیان، داوران و باشگاه در مجمع کمیته ملی المپیک
مظلومی: ۵ ورزشکار نابینا و کم‌بینا راهی مسابقات جهانی شدند + فیلم
علیپور: با بهترین نتیجه و مدال به ایران برمی‌گردم + فیلم
امیدوارم بچه‌ها در مسابقات جهانی دل مردم را شاد کنند + فیلم
گلایه‌های اولاد قهرمان پارالمپیک از اجازه نداشتن برای تمرین در ورزشگاه آفتاب انقلاب + فیلم
کوهپایه زاده: می‌خواهیم تیمی پرقدرت برای پارالمپیک ۲۰۲۸ داشته باشیم + فیلم
دروازه بان اسپانیایی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
اسدی: بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط بدهی‌ها، کمک بسزای وزارت ورزش بود
آغاز فصل دوم مسابقات برترین‌های گلف کشور از ۵ مهرماه
پایان کار تیم ملی پتانک ایران در مسابقات جهانی ایتالیا
اعتراض باشگاه استقلال به رای محرومیت رامین رضاییان
صعود خیره‌کننده دختران پینگ‌پنگ ایران در جدیدترین رنکینگ جهانی
علی‌نژاد: ۳۰ درصد دیگر از بودجه فدراسیون‌ها پرداخت شد/ متولی تیم امید، فدراسیون فوتبال است