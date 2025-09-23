باشگاه خبرنگاران جوان - در مرحله مقدماتی این رقابتها که در شهر رم برگزار شد، نمایندگان کشورمان در دو بخش دو نفره زنان (مرادی و کارگر) و تکنفره مردان (شهمرادی)، موفق به شکست تیمهای اسکاتلند، کرهجنوبی و چینتایپه شدند. این نتیجه در شرایطی بهدست آمد که در ردهبندی نهایی دو نفره زنان، تیمهای نامداری، چون موناکو، ایتالیا، آلمان و بلژیک – دارنده عناوین متعدد قهرمانی جهان و ورلد گیمز – پایینتر از ایران قرار گرفتند.
مسابقات جهانی پتانک با حضور ۵۰ کشور منتخب از جمع ۱۶۵ کشور رقابتکننده در مسابقات قارهای برگزار شد. در مجموع این مسابقات، ۵ سری مدال شامل ۲۰ نشان طلا، نقره و برنز توزیع شد که در نهایت تنها ۱۱ کشور در جمع مدالیستها جای گرفتند. در این میان، تایلند با کسب ۳ طلا و ۱ برنز، ماداگاسکار با ۱ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز و فرانسه با ۳ نقره بهترین عملکرد را ثبت کردند.
فدراسیون جهانی پتانک با تقدیر از حضور مستمر ایران در عرصه جهانی علیرغم محدودیتها و شرایط دشوار ماههای اخیر، بر اهمیت این تداوم تأکید کرد.
همچنین جاسم منوچهری، بنیانگذار و رئیس انجمن بولس و پتانک ایران، مدیرکل توسعه منطقه آسیای میانه و غربی و عضو هیأت اجرایی کنفدراسیون آسیا که بهعنوان سرپرست تیم ملی در این رقابتها حضور داشت، ضمن هدایت ملیپوشان کشورمان، جلسات متعددی با مقامات ارشد فدراسیون جهانی، کنفدراسیون اروپا، مسئولان کمپهای ملی فدراسیون میزبان و مدیرعامل یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات پتانک و بولز برگزار کرد.