باشگاه خبرنگاران جوان - در آستانه طنین زنگ مهر، هنگامی که دل‌های کوچک در انتظار دستان پرمهرند، آستان قدس رضوی با پرچم خدمت و لبخند همدلی، صد‌ها بسته لوازم‌التحریر را روانه قلب کلاس‌های درس محروم‌ترین نقاط فارس کرد؛ جایی که ایمان، همت و عشق، نویدبخش فردایی روشن‌تر برای فرزندان ایران شد.

سردار جابر مهدی‌یار، مدیر کانون‌های خدمت رضوی استان فارس، گفت: امسال همچون سنوات گذشته و به مناسبت شروع سال تحصیلی، دفاتر آستان قدس رضوی در استان با همکاری خیرین و خادمیاران، اقدام به تهیه و توزیع لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان مناطق کمتر توسعه‌یافته و محروم کردند که در مجموع ۱۳۰۰ دانش‌آموز ابتدایی و متوسطه تحت‌پوشش این طرح قرار گرفتند.

او افزود: برای دانش‌آموزان ابتدایی ۲۶ قلم و برای دانش‌آموزان متوسطه ۲۲ قلم لوازم مدرسه تهیه و تأمین شد که ارزش مجموع این اقلام بیش از یک میلیارد تومان است. ۵۰ درصد این هزینه، معادل ۵۲۰ میلیون تومان، توسط خیرین و خادمیاران استان پرداخت شد و ۵۰ درصد دیگر نیز با مساعدت و عنایت آستان قدس رضوی تأمین شد.

سردار مهدی‌یار خاطرنشان کرد: هدف اصلی این طرح، فراهم‌کردن زمینه برابر آموزشی برای دانش‌آموزان مناطق محروم استان فارس و ایجاد انگیزه و امید در آنان برای آغاز سال تحصیلی جدید است. این اقدام نتیجه هم‌افزایی خیرین، خادمیاران و مجموعه آستان قدس رضوی بوده که همواره یاری‌گر محرومان و نیازمندان هستند؛ بنابراین گزارش، این بسته‌ها تنها کاغذ و مداد نبودند؛ آنها پرچم امید و اعتبار عهدی بودند که مردم و خادمان رضوی با کودکان این سرزمین بسته‌اند. عهدی که می‌گوید هیچ قلمی بی‌کاغذ و هیچ رویایی بی‌بال نخواهد ماند، و راه نور، با همدلی و ایمان، تا همیشه ادامه خواهد داشت.

منبع: کانون رضوی فارس