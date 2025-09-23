هنرمند اردبیلی عنوان «ماهرترین زن سفالگر» در فستیوال بین المللی ریشتان ازبکستان را به دست آورد.

در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا اصلانی هنرمند سفالگر اردبیلی عنوان «ماهرترین زن سفالگر» مجمع جهانی سفالگران و فستیوال جهانی صنایعدستی در شهر ریشتان ازبکستان را به دست آورد.
صنعتگر اردبیلی برای دومین بار در این مجمع جهانی و فستیوال صنایعدستی در کشور ازبکستان حضور پیدا کرده و در حضور شرکتکنندگانی از ۳۰ کشور دنیا موفق به کسب این عنوان به همراه جایزه هزار و پانصد دلاری شد.
فستیوال جهانی صنایعدستی ازبکستان از مهمترین رویدادهای صنایعدستی دنیا است که مجمع جهانی سفالگران نیز همزمان با این فستیوال در یکی از مهمترین و قدیمیترین مراکز تولید سفال یعنی شهر ریشتان برگزار میشود.
این فستیوال جهانی از ۲۷ تا ۳۰ شهریورماه برگزار شد و سرامیست اردبیلی با دعوتنامه رسمی وزیر فرهنگ و هنر ازبکستان در این رویداد حضور پیدا کرد.
منبع: میراث فرهنگی