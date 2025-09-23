هنرمند اردبیلی عنوان «ماهرترین زن سفالگر» در فستیوال بین المللی ریشتان ازبکستان را به دست آورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - زهرا اصلانی هنرمند سفالگر اردبیلی عنوان «ماهرترین زن سفالگر» مجمع جهانی سفالگران و فستیوال جهانی صنایع‌دستی در شهر ریشتان ازبکستان را به دست آورد.

صنعتگر اردبیلی برای دومین بار در این مجمع جهانی و فستیوال صنایع‌دستی در کشور ازبکستان حضور پیدا کرده و در حضور شرکت‌کنندگانی از ۳۰ کشور دنیا موفق به کسب این عنوان به همراه جایزه هزار و پانصد دلاری شد.

فستیوال جهانی صنایع‌دستی ازبکستان از مهم‌ترین رویداد‌های صنایع‌دستی دنیا است که مجمع جهانی سفالگران نیز همزمان با این فستیوال در یکی از مهم‌ترین و قدیمی‌ترین مراکز تولید سفال یعنی شهر ریشتان برگزار می‌شود.

این فستیوال جهانی از ۲۷ تا ۳۰ شهریورماه برگزار شد و سرامیست اردبیلی با دعوتنامه رسمی وزیر فرهنگ و هنر ازبکستان در این رویداد حضور پیدا کرد.

منبع: میراث فرهنگی

