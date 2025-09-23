سرپرست اورژانس ومدیر حوادث دانشگاه از محکومیت یک مزاحم تلفنی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - دکتر نرگس عسگری گفت: در پی پیگیری‌های حقوقی و همکاری مؤثر دستگاه قضایی و انتظامی، فردی که با تماس‌های مکرر و غیرضروری موجب اختلال در عملکرد مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ شده بود، شناسایی و با رأی قاطع دادگاه، به تحمل مجازات قانونی محکوم شد.

وی افزود: این اقدام، نه‌تنها پاسخی قاطع به رفتار‌های غیرمسئولانه و تهدیدکننده سلامت عمومی است، بلکه نشانه‌ای روشن از حمایت دستگاه قضایی از جایگاه حرفه‌ای و امنیت روانی پرسنل اورژانس پیش‌بیمارستانی می‌باشد.

وی یادآور شد: هرگونه مزاحمت تلفنی برای سامانه ۱۱۵، نه‌تنها تخلف، بلکه تهدیدی جدی برای جان بیماران و مأموریت‌های حیاتی است.

گفتنی است: پیش از این مرکز حوادث و اورژانس پیش بیمارستانی استان از سه‌هزار و ۸۰۰ تماس مزاحمت تلفنی یک فرد برای اورژانس طی چهار ماه نخست امسال خبر داده بود.

برچسب ها: اورژانس ، مزاحمت تلفنی
محکومیت مزاحم تلفنی اورژانس در چهارمحال و بختیاری
