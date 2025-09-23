رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، ضمن نواختن زنگ مهر در یکی از مدارس تهران، گفت: اگر می‌خواهیم تحول و توسعه و پیشرفت در کشور اتفاق بیفتد باید از مدرسه شروع کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - صبح امروز -سه‌شنبه اول مهرماه ۱۴۰۴- علاءالدین رفیع‌زاده با حضور در دبیرستان متوسطه دوم دخترانه فرهنگ در منطقه ۷ آموزش و پرورش تهران، زنگ آغاز سال تحصیلی جدید را به صدا درآورد.

رفیع‌زاده در این مراسم ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان و معلمان، بر نقش تعلیم و تربیت در ساختن آینده کشور و اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در تحقق عدالت آموزشی تاکید کرد.

معاون رئیس‌جمهور در ابتدای سخنانش، سلام دکتر پزشکیان را به حاضران ابلاغ کرد و با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: هیچ دولت و رئیس‌جمهوری به اندازه رئیس‌جمهور پزشکیان توجه و تأکید بر آموزش و پرورش و عدالت آموزشی نداشته است.

رفیع‌زاده با اشاره به اقدامات یک‌ساله سازمان اداری و استخدامی در حوزه استخدامی و پرداختی‌ها، گفت: در مجوز‌ها و پرداخت‌ها تلاش شد تا سهم آموزش و پرورش مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه آینده کشور در دستان شما دانش‌آموزان است، با اشاره به آزمون استخدامی اخیر آموزش و پرورش که بخش عمده داوطلبان آن را دختران تشکیل می‌دادند، خاطرنشان‌کرد: تاریخ نشان داده است که در همه حوزه‌های علمی، ورزشی و فرهنگی، دختران قهرمان بسیاری داشته‌ایم و نقش آنان در اعتلای کشور بی‌بدیل است.

منبع: سازمان اداری و استخدامی کشور

برچسب ها: رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ، آغاز سال تحصیلی ، توسعه
خبرهای مرتبط
ساعات جدید آغاز به کار ادارات از فردا اعلام شد/ تصمیمی برای شناور سازی گرفته نشد
ساعات کاری جدید ادارات، مدارس و بانک‌ها اعلام شد
رئیس سازمان اداری و استخدامی:
هرماه کارنامه‌ای از عملکرد دستگاه‌های اجرایی روی میز دولت خواهیم گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
سد‌های تهران در آستانه بحران
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
اتمام پل کلاله _ آغبند تا پایان سال/ کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر استراتژیک بین ایران و آذربایجان کلید خورد+ فیلم
آهنگ واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید کند شده است
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
آخرین اخبار
تغییر ساعات کاری ساتنا و چکاوک از اول مهرماه
افزایش نسبی دمای هوا در نواحی شمال کشور
بهرامن: یک تیم اقتصادی در مذاکرات سیاسی حضور یابد
امنیت و ثبات اقتصادی با اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور محقق می‌شود
آهنگ واردات کالا‌های اساسی و نهاده‌های تولید کند شده است
عرضه نفت گاز در بورس برای تامین مالی نوسازی ناوگان فرسوده
اتمام پل کلاله _ آغبند تا پایان سال/ کوتاه‌ترین و امن‌ترین مسیر استراتژیک بین ایران و آذربایجان کلید خورد+ فیلم
اوراق صکوک تا ۲۰۰ میلیون یورو برای صادرات
هشدار پایش مزارع نسبت به آفت برگ خوار پاییزه به کشاورزان
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱ مهر ماه
سقف کارت رفاهی متصل به اوراق گام به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش یافت
سد‌های تهران در آستانه بحران
سقف نرخ کارمزد شرکت­‌های کارگزاری از محل ارائه خدمات سرمایه­‌گذاری وجوه مشتریان تعیین شد
آمار شکایات بیمه‌ای در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ منتشر شد
تعامل گمرک و راهداری گامی مهم در مدیریت موفق مرزهاست
شکل‌گیری سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی به کجا رسید؟+ فیلم
ظرفیت تجدیدپذیر‌ها به ۲۳۵۰ مگاوات رسید؛ افتتاح ۱۰۰ مگاوات نیروگاه انشعابی
آغاز ثبت سفارش ۷ قلم کالا سهمیه فصل پاییز از پنجم مهرماه
خروج پول حقیقی حدود ۱۷۶ میلیارد تومانی از بازار سرمایه
آمادگی برای آغاز سال زراعی جدید/ خلائی در تامین کود‌های کشاورزی وجود ندارد
۵۹۸ هکتار از زمین‌های دولتی رفع تعرض شد
جابه‌جایی ۳۷ میلیون مسافر توسط ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در تابستان
افتتاح ۲۰۵ مگاوات و آغاز عملیات اجرایی ۷۵ نیروگاه خورشیدی در سراسر کشور
افزایش بیش از ۴ هزار واحدی شاخص کل بورس در روز قرمز شاخص کل هم‌وزن
ذخایر ارز و طلای کشور در شرایط مطمئنی است/ تمهیدات ویژه برای تامین مالی ارزی
بررسی دلایل برگشت چک صیادی/ نقش سامانه محچک چیست؟
رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر‌ها در طی یکسال گذشته
علی‌آبادی: هر دانش آموز یک همیار آب و برق در خانه است
پرونده خاموشی‌های خانگی از نیمه شهریور بسته شد
رفیع‌زاده: تحول و توسعه کشور از مدارس آغاز می‌شود