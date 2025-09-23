باشگاه خبرنگاران جوان _ امیر سرتیپ خلبان محمد نصیرزاده روز سه شنبه با سفر به اصفهان در آیین پیش راه‌اندازی خط تولید ایزوپروپانول (IPA) شرکت پتروشیمی آرمان سپاهان گفت: هر آنچه امروز در اختیار داریم به برکت خون شهداست، همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس و حتی در جنگ ۱۲ روزه اخیر، ۲ عامل اصلی یعنی نقش رهبری و نقش مردم موجب شکست دشمن شد، امروز نیز باید قدردان این نعمت بزرگ باشیم.

وی افزود: رهبری نظام اسلامی ادامه دهنده راه انبیا و اولیاست و مردم شریف ایران همواره در جبهه حق ایستاده‌اند.

نصیرزاده تاکید کرد: دشمنان تلاش کردند در دوران جنگ تحمیلی با ایجاد آشوب و بی‌نظمی در جامعه به اهداف خود برسند اما مردم کوچک‌ترین همراهی با آنان نکردند و امروز نیز همه مسوولان در هر جایگاهی باید نیت خدایی داشته باشند و خدمت به مردم را سرلوحه کار خود قرار دهند، مردمی که یاران امام زمان(عج) هستند.

وزیر دفاع در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت دانش و آموزش اشاره کرد و اظهار داشت: اگر دانش ما به توحید پیوند نخورد ناقص خواهد بود، متأسفانه در چند دهه گذشته به آموزش و جایگاه معلمی بی‌توجهی شده است درحالی که مدارس، نقطه آغاز مسوولیت‌های اجتماعی فرزندان ما هستند.

وی اضافه کرد: دشمن به‌طور دقیق همین نقطه را هدف گرفته و ما باید بیش از پیش به مدارس و دانشگاه‌ها اهمیت دهیم، همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه نخستین اهداف دشمن، دانشمندان و فرماندهان ما بودند.

نصیرزاده با اشاره به ضرورت توجه به صنعت و تولید ملی گفت: خام فروشی باید کنار گذاشته شود و توسعه صنایع در اولویت قرار گیرد، خوشبختانه امروز شاهد آغاز حرکت‌های مهمی همچون راه‌اندازی خط تولید ایزوپروپانول هستیم و امیدواریم این مسیر در سایر صنایع نیز دنبال شود، تولید و دانش، ۲ سلاح اصلی ما در جنگ اقتصادی با دشمن است.

وی با بیان اینکه ۶۰ درصد ظرفیت پتروشیمی کشور زیرمجموعه وزارت دفاع قرار دارد گفت: در بخش اقتصادی نیز باید انضباط و شفافیت داشته باشیم، اگر مدیران خوب انتخاب شوند، نیاز به کنترل و نظارت دائمی نیست، چراکه مدیر شایسته خود کار را به خوبی پیش می‌برد و به همین دلیل در شورای عالی اقتصاد، مدیران توانمند را شناسایی و انتصاب‌ها را به صورت متمرکز دنبال می‌کنیم.

وزیر دفاع با اشاره به تجربه مأموریت چهار ساله خود در اروپا گفت: کشور ما یکی از بهترین کشورهای دنیاست، امنیت، آرامش و ظرفیت‌های بی‌نظیری که در ایران وجود دارد در دیگر کشورها دیده نمی‌شود، باید قدر این نعمت بزرگ را بدانیم و با امید به آینده و در سایه رهبری و عنایت امام زمان(عج) مسیر پیشرفت را ادامه دهیم.

منبع ایرنا