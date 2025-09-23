باشگاه خبرنگاران جوان - رسول اسدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری، در خصوص مشکلات مالیاتی فدراسیون‌ها اظهار داشت: وزیر ورزش و جوانان در جلساتی که با سازمان مالیاتی کشور داشت، ساز و کاری را مشخص کرد تا مالیات‌های عقب افتاده فدراسیون‌ها تسویه شود. این عملکرد وزارت ورزش که با پیگیری مناف هاشمی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت ورزش، هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی انجام شد، یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های وزاتخانه در موضوعات مالی بود.

وی ادامه داد: فدراسیون دوچرخه سواری نیز مانند فدراسیون‌های دیگر بدهی‌های مالیاتی عقب افتاده از سال‌ها گذشته داشت که با بخشودگی جریمه‌های مالیاتی انجام شده، روند خوبی برای حل مسائل مالی را پیش پای ورزش کشور قرار داد. باید بابت این مسئله و تقسیط بدهی‌های مالیاتی تشکر ویژه‌ای از دست اندرکاران، به ویژه احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان داشته باشم.

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری با اشاره به دلیل بدهی‌های مالیاتی عنوان کرد: این مسئله نیز یکی از میراث ماندگار ریاست‌های گذشته فدراسیون در دوره‌های قبلی است؛ سال‌های متوالی این بدهی‌ها یا پرداخت نشده بود و یا مقدار کمی از آن را تسویه کرده بودند. همین موضوع موجب هزینه تراشی دوره‌های گذشته برای ورزش کشور و فدراسیون دوچرخه سواری شده بود که امروز باید منابع تسویه آن را تامین کنیم.

وی افزود: قطعا مسئولان و رئوسای گذشته، با این روند مدیون ورزشکاران هستند که با چنین مدیرتی، به بودجه فدراسیون ضربه زدند و روند ورزشکاران را نیز کند کردند. برای هر اعزام هزینه بالایی اعم از رفت و آمد و اسکان گریبان فدراسیون را می‌گیرد که حتی یک میلیون تومان هم ارزش بسیار زیادی خواهد داشت؛ همه ورزش کشور وضعیت مالی سختی را پشت سر می‌گذارد که بدهی و جریمه‌های انباشته شده تبدیل به یک معضل شده بود.

اسدی درمورد مسابقات پیش روی ورزشکاران گفت: از روزی که به فدراسیون آمدیم به دنبال پشتوانه‌سازی برای تیم ملی و استعدادیابی بودیم؛ به همین منظور سرمایه‌گذاری سنگینی روی ورزشکاران رده‌های سنی انجام دادیم. بازی‌های آسیایی بحرین یکی از رویداد‌هایی است که نتیجه این روند فدراسیون را به نمایش خواهد گذاشت. تیم خوبی را زیر نظر مربیان و با استفاده از هوش مصنوعی ساختیم که افتخار آفرینی آنها در مسابقات پیش رو، نتیجه فعالیت‌ها و تلاش‌های فدراسیون خواهد بود.

وی تاکید کرد: با حمایت‌های مالی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک می‌توانیم اردو‌ها و ورزشکاران بیشتری را در آینده داشته باشیم تا نسل بعدی دوچرخه سواری ایران، از همین حالا پایه‌ریزی شود. در این روندی که پیش گرفتیم، مسابقات قهرمانی آسیا سال گذشته در رده سنی جوانان یکی از نتایج عملکرد ما بود که مدال‌های رنگارنگی را به ایران آوردند.