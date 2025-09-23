باشگاه خبرنگاران جوان _ فرزانه صادق روز سه شنبه در دیدار با خانواده های این ۲ کودک شهید این دستور را صادر کرد.

این ۲ کودک به نام های طاها بهروزی و علیسان جباری، شب سی و یکم خردادماه گذشته و در پی ساقط شدن پهپاد رژیم صهیونیستی در تبریز و اصابت ترکش های آن به شهادت رسیدند.

مادران این ۲ کودک نیز بر اثر اصابت این ترکش‌ها دچار مصدومیت شده بودند.

وزیر راه و شهرسازی امروز در آیین آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه نمونه دولتی دخترانه باقرالعلوم(ع) تبریز حاضر شد و سخنرانی کرد.

