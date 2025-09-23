مهلت ثبت‌نام در پنجمین دوره آزمون زبان انگلیسی تخصصی وزارت علوم (MSRT) از ۱۴ مهر ماه آغاز می‌شود و تا ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۴ ادامه دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از سازمان امور دانشجویان؛ طبق اعلام اداره کل بورس و امور دانشجویان خارج، پنجمین دوره برگزاری آزمون MSRT زبان، نهم آبان ماه ۱۴۰۴ برگزار می‌شود و نتایج آزمون ۱۸ آبان ماه اعلام خواهد شد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سجاد به نشانی https://msrttest.saorg.ir/login.aspx نسبت به ثبت‌نام خود اقدام کنند.

به گزارش ایرنا، آزمون MSRT که مخفف «Ministry of Science, Research and Technology» است، یک آزمون سنجش سطح زبان انگلیسی است که توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران برگزار می‌شود.

این آزمون برای دانشجویان مقطع دکتری و متقاضیان فرصت‌های مطالعاتی داخل کشور معتبر است و جایگزینی برای آزمون‌های بین‌المللی مانند تافل و آیلتس در داخل کشور به شمار می‌آید.

