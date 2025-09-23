امام جمعه شیراز خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران هستید و ده تا پانزده سال دیگر، سکان هدایت کشور و استان فارس را به دست خواهید گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیت‌الله دژکام در آئین نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی و هفته دفاع مقدس که در دبیرستان شبانه روزی پسرانه دوره اول متوسطه عشایری شهید بهشتی شیراز برگزار شد، خطاب به دانش‌آموزان گفت: شما دانش‌آموزان آینده‌سازان ایران هستید و ده تا پانزده سال دیگر، سکان هدایت کشور و استان فارس را به دست خواهید گرفت. چشم امید همه ما به شماست و همه امیدواریم که در دوران مدیریت شما، ایران بهتر اداره شود.

او با تأکید بر اهمیت درس خواندن و تلاش علمی، امام داد: حتی اگر در حال حاضر دلیل کاربرد برخی دروس را نمی‌دانید، به یاد داشته باشید که در آینده همین دانش‌ها به کار شما خواهد آمد. درس‌هایتان را عمیق بیاموزید و دانش را با تمام وجود بفهمید.

امام جمعه شیراز اخلاق را لازمه مفید بودن دانش برای جامعه دانست و افزود: ایرانیان همواره مردمی با اخلاق بوده‌اند. اخلاق را نیز ضمیمه دانشتان کنید. آموزش در کنار پرورش، یعنی رفتار در چارچوب اخلاق اسلامی که تضمین‌کننده موفقیت شما خواهد بود.

آیت‌الله دژکام از دانش‌آموزان خواست تا با زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای دانش‌آموز و شهدای عشایر فارس راه پرافتخار آنان را ادامه دهند.

برچسب ها: امام جمعه شیراز ، دانش آموزان ، مدیران
