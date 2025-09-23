مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: تکمیل طرح آبرسانی اردبیل نیازمند ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی حیدری اناری گفت: بحث نشان‌دار شدن مالیاتی یکی از طرح‌های عمرانی این شرکت، به معنای امکان اختصاص مستقیم مالیات مودیان به آن طرح است تا با مشارکت مستقیم مردم بخش بزرگی از چالش‌های کمبود منابع آب شرب در شهر اردبیل حل شود.

او با بیان اینکه یک هزار میلیارد ریال از این طریق برای تکمیل برج آبگیر طرح آبرسانی اردبیل پیش‌بینی شده است، افزود: مودیان با اختصاص مالیات خود به این طرح می‌توانند با مشارکت مستقیم در پرداخت مالیات خود در پیشرفت طرح مشارکت کنند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اردبیل گفت: وزارت نیرو به‌منظور تأمین آب شرب مرکز استان تاکنون بیش از ۶ هزار میلیارد ریال (به ارزش روز ۲۰ هزار میلیارد ریال) سرمایه‌گذاری کرده است و مشارکت مودیان مالیاتی استان می‌تواند در پیشبرد و شتاب‌بخشی و تکمیل طرح مؤثر واقع شود.

حیدری اناری تصریح کرد: تمام مودیان مشمول تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم می‌توانند در فرایند پرداخت مالیات نسبت به انتخاب «تکمیل برج آبگیر برای افزایش ظرفیت تا یک متر مکعب در ثانیه» طرح آبرسانی اردبیل اقدام کنند.

او تصریح کرد: برای تکمیل برج آبگیر و سامانه‌های انتقال آب شرب مرکز استان بیش از ۲ هزار میلیارد ریال اعتبار لازم است که مودیان می‌توانند با پرداخت مالیات خود در سرعت بخشیدن به تکمیل این طرح کمک نمایند.

