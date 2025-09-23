باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ محمدرضا عنایت‌نیا در نشست وبیناری با رؤسای ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان، ضمن تبریک فرارسیدن هفته دفاع مقدس و تأکید بر گرامیداشت این ایام، از برگزاری برنامه‌های متنوع در حوزه کار و تولید خبر داد.

وی گفت: نشست‌های بصیرتی و جهاد تبیین با اولویت تشریح وقایع جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی و اقدامات به‌موقع ایران، نواختن زنگ مقاومت، دیدار با خانواده شهدا، برپایی نمایشگاه‌ها، یادواره شهدای کار و تولید، مسابقات فرهنگی و ورزشی خانوادگی و حضور پرشور در رژه ۳۱ شهریور از برنامه‌های این هفته است.

عنایت‌نیا به اجرای پویش «ما فاتحان قله‌ایم» در سطح استان اشاره کرد و خواستار برگزاری «شیفت ایثار» و برپایی میز خدمت در شهرک‌های صنعتی، کارگاه‌ها و مصلی‌های نماز جمعه شد.

وی این اقدامات را فرصتی برای ارتباط نزدیک با کارگران و کارفرمایان و ترویج فرهنگ ایثار در محیط کار دانست.

مسئول بسیج کارگری استان با بیان چالش‌های جامعه کار و تولید، خواستار پیگیری جدی مشکلات بیمه‌ای، پرداخت معوقات و حذف موانع کاری شد.

عنایت‌نیا استفاده گسترده از اتباع بیگانه در واحد‌های تولیدی را یکی از معضلات دانست و پیشنهاد کرد کارفرمایان از کارگران بیکار باتجربه و جوانان جویای کار بومی به‌عنوان جایگزین بهره بگیرند تا علاوه بر تقویت اشتغال، ظرفیت‌های انسانی استان فعال شود.

منبع تعاون کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان