در بازدید مشترک نمایندگان از ۱۵ واحد نانوایی‌ها در شهرستان نکا، یک واحد متخلف شناسایی و به تعزیرات معرفی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - ابوالقاسم پناهی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نکا گفت:در راستای نظارت بر کیفیت و رعایت استاندارد‌های بهداشتی نانوایی‌ها، ۱۵ واحد نانوایی در سطح شهرستان نکا مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت.

او افزود: در جریان این بازرسی‌ها، یک واحد نانوایی به دلیل عدم رعایت استاندارد‌های بهداشتی، کم‌فروشی و گران‌فروشی شناسایی و جهت رسیدگی به تخلفات، به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

پناهی با تاکید بر اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد نانوایی‌ها، گفت: هدف از این بازرسی‌ها، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت نان تولیدی در شهرستان است و این روند به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

او افزود: این بازدید با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان، اداره غله شهرستان انجام شد.

در این بازدید‌ها مواردی همچون رعایت بهداشت محیط و فردی، کیفیت آرد، وزن چانه، قیمت نان و رعایت ساعات کار نانوایی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

برچسب ها: نانوایی های مازندران ، تعزیرات حکومتی
خبرهای مرتبط
افزایش نظارت بر نانوایی‌های مازندران در تعطیلات پیش رو 
تشکیل ۲۱۶۳ پرونده تخلف برای نانوایی‌های مازندران
علت شلوغی اخیر صف‌های نانوایی در مازندران چیست؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
توزیع بیش از ۴۸۱ هزار تن گوشت مرغ در مازندران
خانه بسکتبال محمودآباد تنها نماینده مازندران در لیگ جوانان کشور
سال تحصیلی جدید در مازندران آغاز شد
راه اندازی ۸ سایت جدید همراه اول در مازندران
آخرین اخبار
راه اندازی ۸ سایت جدید همراه اول در مازندران
سال تحصیلی جدید در مازندران آغاز شد
توزیع بیش از ۴۸۱ هزار تن گوشت مرغ در مازندران
خانه بسکتبال محمودآباد تنها نماینده مازندران در لیگ جوانان کشور
برداشت سیب در آمل آغاز شد
اعلام ساعات کاری ادارات و مدارس در مازندران
دستگیری یکی از کارشناس رسمی دادگستری در مازندران
ادامه بارندگی‌ها در مازندران
معرفی ۴ شالیکوبی متخلف به تعزیرات حکومتی در فریدونکنار
کاله نماینده مازندران در لیگ برتر بسکتبال باشگاه‌های کشور