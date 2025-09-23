باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - ابوالقاسم پناهی سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی نکا گفت:در راستای نظارت بر کیفیت و رعایت استاندارد‌های بهداشتی نانوایی‌ها، ۱۵ واحد نانوایی در سطح شهرستان نکا مورد بازدید و بازرسی قرار گرفت.

او افزود: در جریان این بازرسی‌ها، یک واحد نانوایی به دلیل عدم رعایت استاندارد‌های بهداشتی، کم‌فروشی و گران‌فروشی شناسایی و جهت رسیدگی به تخلفات، به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.

پناهی با تاکید بر اهمیت نظارت مستمر بر عملکرد نانوایی‌ها، گفت: هدف از این بازرسی‌ها، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت نان تولیدی در شهرستان است و این روند به طور مستمر ادامه خواهد داشت.

او افزود: این بازدید با حضور نمایندگان جهاد کشاورزی، شبکه بهداشت و درمان، اداره غله شهرستان انجام شد.

در این بازدید‌ها مواردی همچون رعایت بهداشت محیط و فردی، کیفیت آرد، وزن چانه، قیمت نان و رعایت ساعات کار نانوایی‌ها مورد بررسی قرار گرفت.