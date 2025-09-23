فرمانده انتظامی خرم آباد از شناسایی و دستگیری ۲ عامل قدرت نمایی و تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ"محمد ملکشاهی"  اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از محله‌های شهر خرم آباد، مأموران کلانتری ۱۴ این شهرستان، بلافاصله جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از حضور ماموران در محل مشخص شد ۲ نفر به دلیل اختلافات قبلی به سمت منزل یکی از شهروندان تیراندازی و از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی خرم آباد، گفت: ماموران با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی ۲ عامل تیراندازی را در این خصوص شناسایی و طی عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

سرهنگ ملکشاهی در پایان ضمن هشدار به هنجارشکنان خاطرنشان کرد: افرادی که به هر نحو بخواهند مخل امنیت و آسایش مردم شوند پلیس برابر قانون و با اقتدار با آنان برخورد خواهد کرد.

