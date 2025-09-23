آیین باشکوه نواختن زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در منطقه ۱۴ ، با اجرای برنامه ملی «مهر قلم» فضای پرشور و نشاطی را به مدارس دارالمومنین تهران هدیه داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه۱۴، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید امیر شهرابی شهردار منطقه  با همراهی اسماعیلی معاون راهبردی امور امور مجلس شورای اسلامی ، معاون وزیر اموزش و پرورش و جمعی از مسئولان راهور ، انتظامی وشهری ، نوای علم‌آموزی را در دبستان شرافت نواختند. 

معاون راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور  در این مراسم با اشاره به اهمیت رویداد ملی «مهر قلم»  اظهار داشت:  تعلیم و تربیت، بنیان هر جامعه پیشرفته‌ای است و توجه به زیرساخت‌های آموزشی و پرورشی، سرمایه‌گذاری برای آینده‌ای امن و بالنده است. 

محسن اسماعیلی یاداورشد: همراهی تمامی دستگاه‌های مسئول با همدلی و توجه ویژه به ارتقای کیفیت فضا و برنامه‌های آموزشی، بسترساز آینده‌ای روشن برای ایران عزیز خواهد بود. 

معاون وزیر آموزش و پرورش  نیز ضمن ارج نهادن به تلاش‌های معلمان، بر ضرورت توجه به تربیت متوازن دانش و اخلاق در نسل جدید تصریح کرد و افزود: همزمان با هفته دفاع مقدس، تلاش داریم ارزش‌ها و آرمان‌های والای شهدا را به عنوان چراغ راه فرزندان‌مان معرفی کنیم تا نوجوانان امروز با انس و آشنایی با راه شهدا، مسیر پرافتخار علم و خدمت به میهن را در پیش گیرند. 

امیر شهرابی شهردار منطقه 14 نیز ضمن تبریک به دانش آموزان منطقه برای شروع سال تحصیلی   با اشاره به نقش تربیت صحیح نسل جدید در آینده‌سازی میهن گفت: دانش‌آموزان سرمایه گران‌بهای کشور هستند و فراهم آوردن محیطی پویا، شاد و پرنشاط برای رشد توانایی‌های آنان وظیفه است.

وی با بیان اینکه با همدلی و توجه ویژه به ارتقای کیفیت فضا و برنامه‌های آموزشی  می‌توانیم بسترساز آینده‌ای روشن برای ایران عزیز باشیم، از اهتمام مدیریت شهری منطقه در همکاری با اموزش و پرورش و نهادهای متولی برای ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی و ایجاد نشاط و برنامه های متنوع برای دانش آموزان در طول سال تحصیلی خبرداد. 

یاداور می شود: آئین نواختن زنگ مهر در ۶ مدرسه منطقه14 به طور همزمان با حضور علوی عضو شورای اسلامی شهر تهران، رئیس آموزش و پرورش منطقه با همراهی  مسئولان شهری همراه با  برنامه‌های متنوع فرهنگی و آموزشی و تلاش همه متولیان تعلیم و تربیت برای سالی پرنشاط، برگزارشد.

