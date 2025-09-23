مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: همزمان با شروع فصل پاییز، طوفان شدیدی بامداد امروز زابل را درنوردید.

باشگاه خبرنگاران جوان  _  محسن حیدری گفت : سرعت وزش باد در این شهرستان به ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت رسید و گردوخاک ناشی از آن شعاع دید افقی را تا ۸۰۰ متر کاهش داد. 

وی گفت: همچنین در شهرستان زهک بیشینه سرعت باد به ۷۲ کیلومتر بر ساعت ثبت شد و دید افقی در ایستگاه هواشناسی این شهرستان به ۸۰۰ متر کاهش یافت.

‌ محسن حیدری افزود: تا چهارشنبه در شمال استان وزش باد شدید و گردوخاک و مناطق مستعد گاهی طوفان گردوخاک پیش بینی می‌شود. طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و نوار شرقی استان وزش باد و غبار انتظار می‌رود.

 توصیه‌های هواشناسی: با توجه به شرایط جوی، از تردد غیرضروری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان در زمان غبارآلود بودن هوا خودداری شود. همچنین در تردد‌های جاده‌ای احتیاط شود، گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی محافظت شوند و از فعالیت در ارتفاعات پرهیز گردد.

منبع  اداره کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان

برچسب ها: طوفان شن ، وضعیت آب و هوا
خبرهای مرتبط
سرعت طوفان در کرمان به ۹۰ کیلومتر خواهد رسید
کرمان طوفانی می‌شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار
تقویت توان دفاعی و پیوند مردمی، رمز تداوم پیروزی ملت ایران است
گفت‌وگوی ملی در مسجد مکی/ مُهر تأیید شیعه و سنی بر همبستگی/ پرونده ۸ مهر بسته شد