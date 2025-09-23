اولین شهید دفاع مقدس ۸ ساله که بود؟ + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0628\u0647 \u06cc\u0627\u062f \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062e\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0644\u062f \u062d\u06cc\u062f\u0631\u06cc\u060c \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u062e\u0644\u0628\u0627\u0646 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0648 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0627\u0647\u0644 \u0633\u0646\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u06f3\u06f1 \u0634\u0647\u0631\u06cc\u0648\u0631 \u0633\u0627\u0644 \u06f1\u06f3\u06f5\u06f9 \u062f\u0631 \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a \u0627\u0646\u062a\u0642\u0627\u0645 \u0646\u06cc\u0631\u0648\u06cc \u0647\u0648\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0627\u0642 \u0628\u0647 \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0631\u0633\u06cc\u062f.\n