اولین شهید دفاع مقدس ۸ ساله که بود؟ + فیلم

خالد حیدری، اولین شهید اهل سنت و اولین شهید جنگ تحمیلی ۸ ساله بود که در عملیات انتقامی ایران در عراق به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به یاد شهید خلبان خالد حیدری، اولین شهید خلبان دفاع مقدس و اولین شهید اهل سنت ایران که در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ در عملیات انتقام نیروی هوایی ارتش ایران در عراق به شهادت رسید.

