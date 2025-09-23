رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و پنجاه و ششمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و پنجاه و ششمین جلسه در جمع اصحاب رسانه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن گرامیداشت روز اول مهر و بازگشایی مدارس، ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان بتوانند در مسیر افتخار آفرینی برای کشور گام بردارند.

چمران در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیک در روز اول مهر، اظهار داشت: امروز شرایط ترافیکی مطلوب بود و امیدواریم شنبه هفته آینده نیز همین روند ادامه یابد. معمولاً در آغاز سال تحصیلی نگرانی‌هایی در خصوص ترافیک و آلودگی هوا وجود دارد که امیدواریم شرایط جوی به گونه‌ای باشد که فشار زیادی به شهر وارد نشود.

وی درباره شناور سازی ساعات اداری نیز گفت: این طرح در هفته جاری در حال اجراست و تصمیم‌گیری درباره ادامه آن بر عهده دولت خواهد بود.

رئیس شورا با تاکید بر اهمیت آموزش در کشور، نقش معلمان و اساتید را در تربیت نسل آینده بسیار اثرگذار دانست و افزود: رفتار و منش اساتید می‌تواند الگویی برای دانش‌آموزان و دانشجویان باشد. اگر معلمان و اساتید توانمند و متعهدی داشته باشیم، قطعا تاثیر مثبتی بر تربیت افراد خواهد گذاشت.

چمران در پاسخ به سئوالی پیرامون به کارگیری بانوان به عنوان راهبران مترو نیز بیان کرد: راهبری مترو یک فعالیت تخصصی است و باید شرایط مختلف آن با دقت و تخصص بررسی شود.

وی در پایان با اشاره به موضوع خشکسالی و تامین آب در پایتخت، خاطرنشان کرد: با وجود آگاهی از احتمال خشکسالی و وابستگی تهران به منابع آبی خارج از شهر، در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت گرفته است. امیدواریم لایحه مربوطه هرچه سریع‌تر به شورا ارائه شود تا بتوان از ظرفیت‌های آن بهره‌برداری کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران