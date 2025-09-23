رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و پنجاه و ششمین جلسه شورا در جمع خبرنگاران حضور یافت و به سوالات مطرح شده پاسخ داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و پنجاه و ششمین جلسه در جمع اصحاب رسانه در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، ضمن گرامیداشت روز اول مهر و بازگشایی مدارس، ابراز امیدواری کرد دانش‌آموزان بتوانند در مسیر افتخار آفرینی برای کشور گام بردارند.

چمران در ادامه با اشاره به وضعیت ترافیک در روز اول مهر، اظهار داشت: امروز شرایط ترافیکی مطلوب بود و امیدواریم شنبه هفته آینده نیز همین روند ادامه یابد. معمولاً در آغاز سال تحصیلی نگرانی‌هایی در خصوص ترافیک و آلودگی هوا وجود دارد که امیدواریم شرایط جوی به گونه‌ای باشد که فشار زیادی به شهر وارد نشود.

وی درباره شناور سازی ساعات اداری نیز گفت: این طرح در هفته جاری در حال اجراست و تصمیم‌گیری درباره ادامه آن بر عهده دولت خواهد بود.

رئیس شورا با تاکید بر اهمیت آموزش در کشور، نقش معلمان و اساتید را در تربیت نسل آینده بسیار اثرگذار دانست و افزود: رفتار و منش اساتید می‌تواند الگویی برای دانش‌آموزان و دانشجویان باشد. اگر معلمان و اساتید توانمند و متعهدی داشته باشیم، قطعا تاثیر مثبتی بر تربیت افراد خواهد گذاشت.

چمران در پاسخ به سئوالی پیرامون به کارگیری بانوان به عنوان راهبران مترو نیز بیان کرد: راهبری مترو یک فعالیت تخصصی است و باید شرایط مختلف آن با دقت و تخصص بررسی شود.

وی در پایان با اشاره به موضوع خشکسالی و تامین آب در پایتخت، خاطرنشان کرد: با وجود آگاهی از احتمال خشکسالی و وابستگی تهران به منابع آبی خارج از شهر، در این زمینه کوتاهی‌هایی صورت گرفته است. امیدواریم لایحه مربوطه هرچه سریع‌تر به شورا ارائه شود تا بتوان از ظرفیت‌های آن بهره‌برداری کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران

برچسب ها: شورای شهر ، ترافیک ، مهدی چمران
خبرهای مرتبط
ترافیک‌های سنگین و نیمه‌سنگین در ورودی کلان‌شهر‌ها
افزایش ترافیک صبحگاهی تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید
ترافیک سنگین در آزادراه های البرز
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
مرگ دختر جوان، راز جراح قلابی را فاش کرد
بررسی ترافیک پایتخت همزمان با بازگشایی مدارس
برگزاری سه نمایشگاه در روزهای ممنوعه!
ترافیک‌های سنگین و نیمه‌سنگین در ورودی کلان‌شهر‌ها
استرس مدرسه در کلاس‌اولی‌ها؛ دلایل، نشانه‌ها و راهکار‌های مقابله
تمدید مهلت ثبت‌نام در سومین جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت
ترافیک تهران زیر ذره بین ستاد ویژه استقبال از مهر/ سرویس‌دهی ویژه در محدوده مراکز آموزشی پرتردد
پوشش ترافیکی ۴۰ هزار مدرسه و مرکز آموزشی در کشور
وکیل شکات پرونده منافقین: گستره جنایات گروهک منافقین به وسعت مردم ایران است
کیفیت هوای تهران در اولین روز از مهرماه
آخرین اخبار
آیین «مهر قلم»در مدارس دارالمومنین تهران
شرکت‌های بیمه‌گر در جبران خسارت واحد‌های آسیب‌دیده در جنگ ۱۲ روزه همکاری کامل داشته باشند
دیدار اوحدی با خانواده معظم شهیدان «محمد سلیمی و ملکی سرولاتی»
اطلاعیه انجمن اتیسم ایران درباره مصرف استامینوفن (تایلنول) در دوران بارداری
راندمان اتوبوس‌های برقی چندین برابر اتوبوس‌های دیزلی است
هشدار سازمان بازرسی به وزارت راه و شهرسازی درباره ساختمان‌های ناایمن
محکومیت یک شرکت بازرگانی به دلیل عمل اجرا نکردن تعهد ارزی
ترافیک‌های سنگین و نیمه‌سنگین در ورودی کلان‌شهر‌ها
برگزاری سه نمایشگاه در روزهای ممنوعه!
وکیل شکات پرونده منافقین: گستره جنایات گروهک منافقین به وسعت مردم ایران است
تمدید مهلت ثبت‌نام در سومین جشنواره جایزه ملی جوانی جمعیت
مرگ دختر جوان، راز جراح قلابی را فاش کرد
پوشش ترافیکی ۴۰ هزار مدرسه و مرکز آموزشی در کشور
ترافیک اول مهر امسال نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد کمتر است
بررسی ترافیک پایتخت همزمان با بازگشایی مدارس
ترافیک تهران زیر ذره بین ستاد ویژه استقبال از مهر/ سرویس‌دهی ویژه در محدوده مراکز آموزشی پرتردد
کیفیت هوای تهران در اولین روز از مهرماه
استرس مدرسه در کلاس‌اولی‌ها؛ دلایل، نشانه‌ها و راهکار‌های مقابله
بازگشت ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه به روال سابق از اول مهر ماه
سازمان تامین اجتماعی: تغییری در محاسبه و پرداخت حقوق بازنشستگان و از کار افتادگان ایجاد نشد
پایتخت میزبان پهلوانان ایران؛ تجلیل باشکوه از قهرمانان کشتی جهان‌
امضای تفاهم همکاری بین ارتش و هلال‌احمر
تردد در محدوده کنترل آلودگی هوا در مهر ماه هزینه دارد
فاز دوم طرد اتباع غیرمجاز هفته جاری اجرایی می‌شود
کشف ۴۷۱ فقره اموال مسروقه در مرحله دوم طرح مبارزه با سارقان منزل و مالخران
عفو بیش از ۹۰ درصد محکومان زندانی سازمان تعزیرات حکومتی
اجرای کامل قانون حمایت از گزارشگران فساد با ارسال ۸۳ هزار گزارش مردمی
مستندسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه؛ آغاز پیگیری شکایت علیه رژیم صهیونیستی
حضور میدانی پلیس اطراف مدارس؛ دریافت برچسب سرویس مدرسه الزامی است
نواختن زنگ «عاطفه‌ها» در پرند/ حمایت از بیش از ۲۴ هزار دانش‌آموز در استان تهران