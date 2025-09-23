ژاپن پس از هشت سال حضور در مدار زهره، به ماموریت کاوشگر آکاتسوکی پایان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - ماموریت کاوشگر ژاپنی آکاتسوکی پس از هشت سال، که طی آن پدیدههای جوی زهره را مطالعه کرده و چندین کشف مهم انجام داد، به پایان رسید.
ژاپن آکاتسوکی را در ۲۱ مه ۲۰۱۰ با استفاده از موشک حامل H-IIA ۱۷ از مرکز فضایی تانهگاشیما پرتاب کرد. این کاوشگر در دسامبر ۲۰۱۵ به مدار زهره رسید و به اولین فضاپیمای ژاپنی تبدیل شد که به دور یک سیاره فرازمینی میچرخد. این کاوشگر بیش از هشت سال به طور منظم جو زهره را رصد میکرد.
قابل توجهترین یافتههای علمی این ماموریت مربوط به هواشناسی سیارهای است. آکاتسوکی بزرگترین موج گرانشی ثابت در منظومه شمسی را شناسایی و مکانیسمی را که چرخش بسیار سریع جو زهره را حفظ میکند، آشکار کرد. برای اولین بار، روشهای جذب دادهها که مدتها در هواشناسی زمینی استفاده میشدند، برای مطالعه آن به کار گرفته شدند.
ارتباط با این کاوشگر در اواخر آوریل ۲۰۲۴ به دلیل نقص در سیستم هدایت آن قطع شد و تمام تلاشها برای اتصال مجدد با شکست مواجه شد. از آنجایی که این کاوشگر از طول عمر طراحیشده خود بسیار فراتر رفته و در مراحل پایانی عملیات بود، مقامات مسئول تصمیم به پایان دادن به ماموریت گرفتند.
