مینای دندان سخت‌ترین بافت بدن انسان است، اما در برابر آسیب و حمله باکتری‌ها آسیب‌پذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مینای سالم از دندان‌ها در برابر عوامل محرک محافظت و از حساسیت جلوگیری می‌کند، در حالی که آسیب آن می‌تواند منجر به پوسیدگی دندان و بیماری‌های دهان شود.

ماکسیم لاپوخین، دندانپزشک روس، تأکید می‌کند که پیروی از برخی قوانین ساده به تقویت مینای دندان و حفظ سلامت آن کمک می‌کند. او بر اهمیت مسواک زدن دو بار در روز، شستشو پس از غذا و استفاده از نخ دندان یا دستگاه شستشو تأکید کرد.

این پزشک توضیح داد که معاینات پیشگیرانه دو بار در سال برای تشخیص زودهنگام پوسیدگی و ارزیابی وضعیت مینای دندان ضروری است. محصولات فلوراید، مانند محلول‌ها یا ژل‌های معدنی‌کننده، نیز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند، اما باید احتیاط کرد تا از استفاده بیش از حد برای جلوگیری از سمیت جلوگیری شود.

لاپوخین بر اهمیت رژیم غذایی در حفظ استحکام مینای دندان و جلوگیری از از دست دادن کلسیم و فلوراید تأکید کرد. او توضیح داد که میوه‌ها و سبزیجات جامد مانند هویج، سیب، گلابی، خیار و چغندر به از بین بردن جرم دندان، تحریک گردش خون در لثه‌ها و افزایش تولید بزاق که یک محافظ طبیعی برای مینای دندان است، کمک می‌کنند. او همچنین خوردن سبزیجات سرشار از کلسیم و اسید فولیک، میوه‌های سرشار از ویتامین‌ها و مواد معدنی، آجیل، شیر و لبنیات، غذا‌های دریایی، تخم مرغ و عسل را برای ارتقای سلامت دندان توصیه کرد.

این پزشک در مورد تیره شدن مینای دندان ناشی از مصرف غذا‌های حاوی رنگ، به ویژه اگر بدن کمبود کلسیم و فلوراید داشته باشد، هشدار داد. او خاطرنشان کرد که لکه‌های دندان شامل آب توت، شراب، قهوه و سس سویا هستند و مسواک نزدن خطر پوسیدگی و تغییر رنگ را افزایش می‌دهد.

او همچنین خاطرنشان کرد که مینای دندان می‌تواند توسط بریس، سفید کردن یا تعویض پرکردگی آسیب ببیند. بنابراین، توصیه می‌شود در این دوره از خوردن غذا‌های جامد و رنگی و همچنین تغییرات ناگهانی دما مانند نوشیدن قهوه داغ با بستنی خودداری کنید.


منبع: gazeta.ru

برچسب ها: مینای دندان ، بهداشت دهان ودندان ، تقویت دندان ، سلامت دندان
خبرهای مرتبط
اخبار پیشنهادی
۱۹:۰۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
کاشت یه دندون بدرد بخور شده ۲۵ تومن
