آئین بهره برداری از اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) با حضور وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری با هدف تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در این آئین با حضور نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایی سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ابلاغ قوه قضاییه (ثنا) متصل شد.
گفتنی است، «زیرسامانه دادرسی کار» به دلیل نقش محوری در رسیدگی به پروندههای مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی، جایگاه ویژهای دارد که در راستای اجرای تکلیف قانونی در ماده ۱۰۹ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت مبنی بر ابلاغ الکترونیکی آرای مراجع از جمله هیاتهای تشخیص و حل اختلاف برای ذی نفعانی که حساب کاربری دارند از طریق سامانه قوه قضائیه (ثنا) متصل میشود.
اتصال این زیرسامانه به «سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه (ثنا)» اقدامی استراتژیک است که ضمن همافزایی بین دستگاههای حاکمیتی، فرآیند ابلاغ را به شکلی استاندارد، سریع و شفاف ساماندهی خواهد کرد.
بر اساس این گزارش، این اتصال با هدف یکپارچهسازی فرآیندهای دادرسی و ابلاغ الکترونیک، تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی، کاهش مراجعات حضوری و هزینههای جانبی برای طرفین دعوا و تضمین حقوق اصحاب دعوا از طریق دسترسی سریع و مطمئن به ابلاغیهها انجام شده است.
افزایش دقت و شفافیت در ابلاغها، کاهش خطاهای انسانی و موازیکاری اداری، ارتقای رضایت جامعه کارگری و کارفرمایی از روند رسیدگی، فراهم شدن بستر نظارت بهتر برای مدیران استانی و ملی، حرکت در مسیر عدالت الکترونیک و تحقق دولت هوشمند از دستاوردهای این اتصال است.
این اقدام در چارچوب برنامههای توسعه دولت الکترونیک ارزیابی شده و تداوم برگزاری نشستهای تخصصی میان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی، نویدبخش بهبود مستمر خدمات سامانه جامع روابط کار خواهد بود.
مردم نباید قربانی خدمات کمکیفیت دولتی شوند
"احمد میدری" در آئین اتصال سامانه جامع روابط کار به سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضاییه اظهار کرد: در حال تغییر سیستمهای موجود به الگوهای نوین هستیم که نقاط قوت بسیاری دارند، اما ممکن است مشکلاتی نیز ایجاد کنند. نمایندگان کارگران و کارفرمایان میتوانند این مشکلات را به وزارت تعاون منتقل کنند تا اصلاحات لازم انجام گیرد.
وی با اشاره به برخی مسائل و مشکلات عمده مردم مانند حجم بالای جابهجایی مستأجران در کشور گفت: سالانه حدود پنج میلیون جابهجایی انجام میشود و یک میلیون ابلاغ تحت تأثیر تغییر نشانیها قرار میگیرد؛ این اتفاقات نشان میدهد که روشهای سنتی ابلاغ مثل اعزام مامور به درِ منزل دیگر کارآمد نیست.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: در این ایام از چند طرح مهم رونمایی میشود که یکی از آنها اتصال سامانه جدید جامع روابط کار به سامانه ثناست. همچنین همکاریهای تازهای میان هنرستانها و سازمان آموزش فنیوحرفهای آغاز شده است تا دانشآموزان و کارآموزان بتوانند از ظرفیتهای یکدیگر بهرهمند شوند.
میدری همکاری بین دستگاهها را ضرورتی اساسی دانست و تصریح کرد: در نظام اداری کشور، همکاری میان نهادها کافی نیست. این در حالی است که ارائه خدمات با کیفیت نیازمند تعامل و استفاده مشترک از زیرساختهاست. مردم نباید قربانی خدمات کمکیفیت دولتی شوند و ما باید بتوانیم خدماتی کارآمد و گسترده عرضه کنیم.
وی با بیان اینکه استفاده مشترک از زیرساختها موجب کاهش هزینهها و رفع موانع کسبوکار میشود، گفت: تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد که دولتها با کوچکسازی و حذف موازیکاریها میتوانند هم کیفیت خدمات را افزایش دهند و فشار بر کارفرمایان را نیز کاهش دهند. در واقع کوچک سازی دولت به معنای کاهش خدمات دولت نیست.
میدری بر ضرورت استفاده از ظرفیت استانها تأکید کرد و گفت: مدیران استانی دانش و تجربهای در حوزههای تخصصی خود دارند که در مرکز کمتر یافت میشود. برای نمونه، رئیس اداره کار در طبس که ۱۸ سال تجربه حضور در معادن زغالسنگ دارد، دانشی در حوزه ایمنی معادن دارد که در تهران مشابه آن پیدا نمیشود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: این همکاری با قوه قضاییه و وزارت دادگستری نشان میدهد که میتوان با تعامل میان دستگاهها خدماتی شفافتر، سریعتر و کمهزینهتر در اختیار مردم قرار داد و باید تلاش کنیم این رویکرد در سایر بخشها نیز گسترشیابد.