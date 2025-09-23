باشگاه خبرنگاران جوان ؛راضیه پودات - آیین آغاز سال تحصیلی جدید در هرمزگان با حضور مسئولان ارشد استان برگزار شد.

در این مراسم، فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان و دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها، از تلاش تمامی دستگاه‌ها و نهادهایی که زمینه را برای تحصیل بهتر دانش‌آموزان فراهم کردند، قدردانی کرد.

جراره گفت: ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی در تمامی مقاطع تحصیلی از اهداف جدی ماست و باید با همت معلمان، مدیران و حمایت مسئولان این مسیر را دنبال کنیم.

وی با اشاره به برنامه هفتم توسعه افزود: بر اساس اهداف این برنامه، باید تا پایان دوره توسعه، ۵۰ درصد دانش‌آموزان در هنرستان‌ها مشغول تحصیل شوند و به همین منظور تجهیز هنرستان‌ها و فراهم‌کردن شرایط مهارت‌آموزی از ضرورت‌های جدی استان هرمزگان است.

نماینده مردم هرمزگان یکی از دغدغه‌های جدی استان را پدیده ترک‌تحصیل عنوان کرد و گفت: متأسفانه بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان به دلایل اقتصادی و اجتماعی از ادامه تحصیل بازمی‌مانند. برای رفع این مشکل باید خیرین و صنایع استان بیش از پیش پای کار بیایند تا شرایط مناسبی برای تحصیل همه فرزندان هرمزگان فراهم شود.

دبیر کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی در پایان خطاب به دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: با الهام از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، تلاش، برنامه‌ریزی و جدیت در تحصیل، رمز موفقیت شما خواهد بود. ما نیز وظیفه داریم زیرساخت‌های آموزشی را ارتقا دهیم تا مسیر آینده برای نسل جوان هموارتر گردد.