اسامی فیلم‌های راه پیدا کرده به بخش بین‌الملل سی و هفتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به نقل از روابط‌عمومی جشنواره، اسامی فیلم‌های راه پیدا کرده به بخش مسابقه بین‌الملل سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شد.

این آثار، شامل ۹ فیلم خارجی و ۳ فیلم ایرانی به شرح زیر هستند:

۱- «طوفان» به کارگردانی یانگ جیانگ از چین

۲- «درانیکی» به کارگردانی آنا سولوفیوا از روسیه

۳- «میان صخره‌ها و ابرها» به کارگردانی فرانکو گارسیا از پرو و شیلی

۴- «هانی» به کارگردانی ناتاشا آرتی از دانمارک

۵- «مری آنینگ» به کارگردانی مارسل بارلی از سوییس، بلژیک و فرانسه

۶- «ماهی در قلاب» به کارگردانی محی‌الدین مظهر از تاجیکستان و ایران

۷- «خانم بوتس» به کارگردانی یان لانوئته تورگن از کانادا

۸- «قصه‌های باغ جادو» به کارگردانی مشترک دیوید سوکوپ، پاتریک پاس، لئون ویدمار و ژان کلود روزک از چک، اسلواکی، اسلوونی و فرانسه

۹- «مخفیگاه» به کارگردانی هان جی سو از کره

۱۰- «بچه مردم» به کارگردانی محمود کریمی

۱۱- «چشم بادومی» به کارگردانی ابراهیم امینی

۱۲- «موی گرگ» به کارگردانی فریدون نجفی

همچنین در بخش فیلم‌های کوتاه بین‌الملل، آثار راه‌یافته شامل ۹ فیلم کوتاه خارجی به همراه ۲ فیلم داستانی کوتاه ایرانی و ۲ پویانمایی کوتاه ایرانی به شرح زیر هستند:

۱- «روزی روزگاری یک کوه بود» به کارگردانی ناتالیا آبرامووا از روسیه

۲-⁠ «کارمن و قاشق چوبی» به کارگردانی کارلوس گومس و میرا ساگرادو از اسپانیا و ایتالیا

۳-⁠ «پسر» به کارگردانی ژانا بکمامبتوا از قزاقستان و روسیه

۴- «علف هرز» به کارگردانی پولا کازاک از جمهوری چک

۵- «آب پرتقال» به کارگردانی الکساندر آتانِه از فرانسه

۶- «اولین درس» به کارگردانی ماکسیم بوبکوف از روسیه

۷- «مشق شب» به کارگردانی ناچو آرخونا از اسپانیا

۸- «دوچرخه‌ی دزدی» به کارگردانی ماشا مولنهاور از آلمان

۹- «عروسک متحرک» به کارگردانی کوین تسونگ و شوان‌یه از تایوان

۱۰- «حوریه» به کارگردانی محمود شریفی اصل

۱۱- «مانع» به کارگردانی افشین ملکی

۱۲- «ماهی قرمز» به کارگردانی ریحانه کاوش

۱۳- «دیوار پشت و رو ندارد» به کارگردانی اکبر تراب‌پور

سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در ۳ بخش ملی (فیلم‌های بلند، کوتاه و پویانمایی)، بخش بین‌الملل و بخش ویژه از ۱۲ تا ۱۶ مهر سال جاری با دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

