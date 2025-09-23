آغاز سال تحصیلی در مدرسه ایی با یک قرن قدمت + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
آغاز سال تحصیلی در مدرسه ایی با یک قرن قدمت

وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با حضور در مدرسه انوشیروان دادگر تهران زنگ میراث فرهنگی را نواخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - زنگ میراث‌فرهنگی هم‌زمان با فرارسیدن نخستین روز مهر و آغاز سال تحصیلی جدید، توسط سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، در دبیرستان تاریخی انوشیروان دادگر تهران نواخته شد.

 

سفرهای دقیقه نودی

نمایش مهربانی یک ایران قبل از شروع ماه مهر

جبلی: افتخار می‌کنم که اولین شغلم معلمی بود

