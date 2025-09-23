آغاز سال تحصیلی در مدرسه ایی با یک قرن قدمت + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0632\u0646\u06af \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b\u200c\u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0647\u0645\u200c\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0641\u0631\u0627\u0631\u0633\u06cc\u062f\u0646 \u0646\u062e\u0633\u062a\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u0647\u0631 \u0648 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0633\u0627\u0644 \u062a\u062d\u0635\u06cc\u0644\u06cc \u062c\u062f\u06cc\u062f\u060c \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0633\u06cc\u062f\u0631\u0636\u0627 \u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc\u200c\u0627\u0645\u06cc\u0631\u06cc\u060c \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0645\u06cc\u0631\u0627\u062b\u200c\u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc\u060c \u062f\u0631 \u062f\u0628\u06cc\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0627\u0646\u0648\u0634\u06cc\u0631\u0648\u0627\u0646 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0646\u0648\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f.\n\u00a0\n