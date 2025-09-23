مفتی اعظم عربستان امروز در ۸۲ سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیوان سلطنتی عربستان سعودی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری عربستان (SPA) منتشر شد، اعلام کرد که شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ، مفتی اعظم این کشور درگذشته است.

دیوان سلطنتی گفت که شیخ عبدالعزیز صبح روز سه‌شنبه دار فانی را وداع گفته است.

دیوان سلطنتی در این بیانیه ای اعلام کرد  ملک سلمان و ولیعهد محمد بن سلمان درگذشت این عالم برجسته را به خانواده وی، مردم عربستان و جهان اسلام تسلیت گفتند.

نماز میت شیخ عبدالعزیز که رئیس هیئت کبار علماء نیز بود، بعدازظهر امروز در مسجد امام ترکی بن عبدالله در ریاض برگزار خواهد شد.

پادشاه عربستان دستور داده است که نماز میت غایب پس از نماز ظهر در مکه، مدینه و در مساجد سراسر پادشاهی اقامه شود.

آل الشیخ متولد ۳۰ نوامبر ۱۹۴۳ در مکه بود و از ۱۴ ماه مه ۱۹۹۹، مفتی اعظم عربستان، بود.پیش از عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ، عبدالعزیز بن باز، مفتی اعظم عربستان بود.

منبع: العربیه انگلیسی

برچسب ها: مفتی عربستان ، ملک سلمان بن عبدالعزیز
خبرهای مرتبط
مفتی اعظم عربستان جوانان این کشور را به گذراندن خدمت سربازی تشویق کرد
مفتی اعظم سعودی: برخی به عربستان حسادت می‌کنند!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۶
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
این همونیه که حکم جهاد نکاح برای داعشی های لعنتی داد؟
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
این آقا همون کسی هست که عروسی پسرش رو ظهر عاشورا برگذار کرد
اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
سقط شد رفت پیش ابوبکر بغدادی انشاالله زودتر نتانیابو وترامپ ملعون هم بش ملحق بشن. امین یارب العالمین
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
سقط شدن یکی از بنیانگذاران داعش
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
علت سقط شدن چی بوده ؟
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
اسم با مسمایی دارن یعنی یه موجود مفت و بی ارزش
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
انشالله نصیب بقیه مفتیا که مفتشونم گرونه بشه
۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
بدرود بره به جهنم
۱
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
الهه ز
۱۴:۱۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
عه اینم مرد..
خانم مهاجرانی پس بیخود اعلام جشن ملی نکردن :)))
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
پس عبدالحمید عزادار شده
۲
۲۲
پاسخ دادن
مفتی اعظم عربستان سعودی درگذشت
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
پادشاه اردن طرح «اسرائیل بزرگ» را رد کرد
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
کاخ سفید پیشنهاد گفت‌و‌گو از سوی رئیس‌جمهور ونزوئلا را رد کرد
لولا دا سیلوا: هیچ چیز نسل‌کشی در غزه را توجیه نمی‌کند
آخرین اخبار
فردی به جرم تلاش برای ترور ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی ۲۰۲۴ محکوم شد
پادشاه اردن طرح «اسرائیل بزرگ» را رد کرد
مکرون: ترامپ در صورتی می‌تواند جایزه نوبل را ببرد که درگیری غزه را متوقف کند
حماس اتهام ترامپ مبنی بر مانع‌تراشی در آتش‌بس غزه را رد کرد
امیر قطر: اسرائیل مذاکرات را ادامه جنگ به روش‌های دیگر و راهی برای فریب افکار عمومی می‌داند
آغاز سال تحصیلی مدارس خراسان رضوی با حضور ۳۵ هزار دانش‌آموز اتباع خارجی + فیلم
اسپانیا تحریم تسلیحاتی کامل علیه اسرائیل را تصویب کرد
اردوغان از سایر کشورها خواست کشور فلسطین را به رسمیت بشناسند
لولا دا سیلوا: هیچ چیز نسل‌کشی در غزه را توجیه نمی‌کند
روسیه: بازگشت تحریم‌های ایران هیچ الزامی را برای مسکو ایجاد نمی‌کند
لفاظی‌های ترامپ علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل
روبیو: هیچ کشور فلسطینی وجود ندارد
گوترش: ویرانی در غزه به سطح بی‌سابقه‌ای رسیده است
گذرگاه مرزی تورخم پس از بسته‌شدن موقت، بار دیگر بازگشایی شد
محرومیت سومین سال افغانستان از حق رأی در سازمان ملل
اسرائیل گذرگاه کرانه باختری-اردن را تا اطلاع ثانوی می‌بندد
وزرای ایران و اروپا مذاکرات هسته‌ای را در نیویورک برگزار می‌کنند
سرویس مخفی آمریکا تهدید مخابراتی «قریب‌الوقوع» در نیویورک را خنثی کرد
جایزه ۱۰ میلیون دلاری آمریکا برای یک مقام ارشد حزب الله
دانش، ایمان و خدمت؛ بنیاد حقیقی طلبگی + فیلم
زمین‌لرزه‌ای به قدرت ۴.۹ ریشتر شرق افغانستان را لرزاند
کرملین: روسیه در صورت پایبندی آمریکا به پیمان استارت جدید، به آن پایبند خواهد بود
مالی، بورکینافاسو و نیجر از دیوان کیفری بین‌المللی خارج شدند
درخواست چین از آمریکا و روسیه برای کاهش زرادخانه هسته‌ای
ترامپ در سازمان ملل سخنرانی می‌کند در حالی که دیپلماسی «آمریکا اول» را دنبال می‌کند
قزاقستان آموزش کارمندان بهداشت و درمان افغانستان را برعهده می‌گیرد
اعلام آمادگی ایران برای همکاری ورزشی با افغانستان
پایان ماموریت سفیر قطر در کابل
کمک به زلزله زدگان کنر؛ ارسال کمک های فوری اتحادیه اروپا به افغانستان
افغانستان در آستانه فاجعه انسانی/ نیاز فوری به ۵۶۸ میلیون دلار برای نجات ۹ میلیون افغان