مفتی اعظم عربستان امروز در ۸۲ سالگی درگذشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دیوان سلطنتی عربستان سعودی روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای که توسط خبرگزاری عربستان (SPA) منتشر شد، اعلام کرد که شیخ عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ، مفتی اعظم این کشور درگذشته است.

دیوان سلطنتی گفت که شیخ عبدالعزیز صبح روز سه‌شنبه دار فانی را وداع گفته است.

دیوان سلطنتی در این بیانیه ای اعلام کرد ملک سلمان و ولیعهد محمد بن سلمان درگذشت این عالم برجسته را به خانواده وی، مردم عربستان و جهان اسلام تسلیت گفتند.

نماز میت شیخ عبدالعزیز که رئیس هیئت کبار علماء نیز بود، بعدازظهر امروز در مسجد امام ترکی بن عبدالله در ریاض برگزار خواهد شد.

پادشاه عربستان دستور داده است که نماز میت غایب پس از نماز ظهر در مکه، مدینه و در مساجد سراسر پادشاهی اقامه شود.

آل الشیخ متولد ۳۰ نوامبر ۱۹۴۳ در مکه بود و از ۱۴ ماه مه ۱۹۹۹، مفتی اعظم عربستان، بود.پیش از عبدالعزیز بن عبدالله آل الشیخ، عبدالعزیز بن باز، مفتی اعظم عربستان بود.

منبع: العربیه انگلیسی