برنامه جهانی غذا با اعلام اینکه ۴.۷ میلیون کودک و مادر افغان با سوءتغذیه حاد مواجهند، هشدار داد برای جلوگیری از فاجعه انسانی در شش ماه آینده، به ۵۶۸ میلیون دلار کمک فوری نیاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داد که برای نجات ۹ میلیون افغانستانی‌ در شش ماه آینده، به ۵۶۸ میلیون دلار کمک فوری نیاز است. این سازمان تأکید کرد که سوءتغذیه حاد، خشکسالی و بازگشت انبوه مهاجران، بحران انسانی در افغانستان را به نقطه انفجار نزدیک کرده است.

در بیانیه منتشرشده توسط این نهاد بین‌المللی آمده است که ۴.۷ میلیون کودک و مادر در افغانستان با سوءتغذیه حاد مواجه هستند و ۱۹ ولایت کشور تحت تأثیر خشکسالی شدید قرار دارند.

برنامه جهانی غذا هشدار داده که بدون مداخله فوری، فاجعه گرسنگی در افغانستان از مرز انسانی به مرز امنیتی جهانی خواهد رسید و پیامدهای مهاجرتی و بیولوژیکی فرامرزی به همراه خواهد داشت.

این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که بحران افغانستان دیگر محلی نیست و به یک بمب ساعتی تبدیل شده که جامعه جهانی باید به صورت فوری به آن رسیدگی کند.