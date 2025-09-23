برنامه جهانی غذا با اعلام اینکه ۴.۷ میلیون کودک و مادر افغان با سوءتغذیه حاد مواجهند، هشدار داد برای جلوگیری از فاجعه انسانی در شش ماه آینده، به ۵۶۸ میلیون دلار کمک فوری نیاز است.

باشگاه خبرنگاران جوان- برنامه جهانی غذا (WFP) هشدار داد که برای نجات ۹ میلیون افغانستانی‌ در شش ماه آینده، به ۵۶۸ میلیون دلار کمک فوری نیاز است. این سازمان تأکید کرد که سوءتغذیه حاد، خشکسالی و بازگشت انبوه مهاجران، بحران انسانی در افغانستان را به نقطه انفجار نزدیک کرده است.

در بیانیه منتشرشده توسط این نهاد بین‌المللی آمده است که ۴.۷ میلیون کودک و مادر در افغانستان با سوءتغذیه حاد مواجه هستند و ۱۹ ولایت کشور تحت تأثیر خشکسالی شدید قرار دارند. 

برنامه جهانی غذا هشدار داده که بدون مداخله فوری، فاجعه گرسنگی در افغانستان از مرز انسانی به مرز امنیتی جهانی خواهد رسید و پیامدهای مهاجرتی و بیولوژیکی فرامرزی به همراه خواهد داشت.

 این نهاد بین‌المللی تأکید کرده که بحران افغانستان دیگر محلی نیست و به یک بمب ساعتی تبدیل شده که جامعه جهانی باید به صورت فوری به آن رسیدگی کند.

برنامه جهانی غذا:
برای کمک به افغانستان به ۶۵۰ میلیون دلار نیازداریم
کمک ۵ میلیون دلاری کره به افغانستان
برنامه جهانی غذا:
افغانستان به کمک های فوری نیازمند است
Iran (Islamic Republic of)
بچه شمیرانات
۲۱:۲۳ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
ازدواج در افغانستان یعنی نمودار شرکت هرمی از دید سردسته
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
برن از اربابانشون بگیرن یعنی عربا
۱
۱
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۵:۵۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
به جای غذا دادن بهشون آموزش تنظیم خانواده بدید لطفا اصل مساله رو اول حل کنید یک یادوفرزند کافی به جای ده دوازده تا
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
چرا مردم ایران باید کمک مالی و معنوی بدون بازگشت و بدون فایده به همه کشورها فقیر بکنند ؟؟!
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
نسیم
۱۵:۴۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
به جای ازدیاد جمعیت چرا به فکر مدیریت جمعیت نیستن؟
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۶ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
این همه آب و زمین کشاورزی خدا بهشون داده اگه گرسنه هستن دیگه از بی عرضگی حکومت و خودشونه
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۱ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
لعنت بر هرکی از افغانیها حمایت میکنه.
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
دو راه حل یکی این که آن ۹ ملیون هم راه بدین تو ایران چون مت هم دست کمی از اونا نداریم و مردم در رنج و فقر به سر می برند و دوم این که ۱۷ ملیون تو ایران هستند با طالبان قرار ببندید دو کشور یکی بشه هم بعد قرن ها که افغانستان مال ایران بود بهمون بر می گردد و یا همگی با هم می میریم
۵
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۵۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
خودت میمیری انشالله
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۴ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
ایران وچین کشورهای همسایه باید کمک بکنند تا وضعیت شأن درست شوند چون طالبان به آمریکا نه میگوید بهمنی خاطر تحریم‌ها لغو نمی کند.اگر مثل جولانی رفتار میکرد تحریمها لغو میکرد آنموقع کل منطقه آشوب فرا می‌گرفت ترامپ بگرام را میخواهد اگر بدهد پولهای توقیف شده را آزاد می‌کند بگرام را بخاطر چین وایران میخواهد
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۹ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
پس طالبان بی سواد چه غلطی میکنه،افغانستان پراز منابع با ارزش....
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۷ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
طالبان بهتر است گشت خشخاش شروع بکند
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۸ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
جمهوری اسلامی سریعاً ورود و این معظل را حل کند!
۹
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۵ ۰۱ مهر ۱۴۰۴
به درک
۹
۱۶
پاسخ دادن
